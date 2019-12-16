ТОП-8 легкоусвояемых продуктов для нормализации пищеварения

1 Тост. Тост легче переваривается, чем хлеб, так как процесс поджаривания расщепляет некоторые углеводы. При этом тост может помочь уменьшить тошноту и изжогу, и тонкие ломтики простого белого тоста без масла могут быть наилучшим вариантом в тех случаях, когда пищеварение плохо реагирует на продукты с высоким содержанием клетчатки.

2 Белый рис. Рис является хорошим источником энергии и белка, но не все его виды легко перевариваются. Рис с высоким содержанием клетчатки (бурый рис), может вызывать проблемы с пищеварением, включая диарею, вздутие живота и газы. Белый рис является гораздо более легким для усвоения, но употреблять его следует без масла и других источников жира, затрудняющих переваривание.

3 Бананы. Большинство людей хорошо усваивают эти фрукты, но следует знать, что чем банан спелее, тем больше содержащихся в нем углеводов превращается в сахар. Кроме того, бананы не стоит есть людям с синдромом раздраженного кишечника, у них это может вызывать неприятные симптомы в виде вздутия живота и спазмов.

4 Яблочное пюре. Фрукты являются частью здорового питания, богаты питательными веществами и антиоксидантами. Тем не менее, клетчатка во фруктах способствует проблемам с пищеварением у многих людей. Приготовление пищи помогает расщеплять клетчатку, облегчая ее переваривание. По этой причине яблочное пюре легче переваривается, чем сырое яблоко, причем яблочное пюре также содержит полезный пектин, который, к примеру, может помогать при некоторых видах диареи.

5 Яйца. Вареные яйца и нежирный омлет можно есть даже людям, которые выздоравливают от желудочных инфекций. В то же время важно следить за тем, чтобы яйца были как следует приготовлены, поскольку в сыром виде они несут в себе риск отравления сальмонеллой.

6 Курятина. Куриное мясо является источником постного белка, который помогает организму восстанавливаться, содержит ряд минералов и витамины группы В, но при этом не содержит клетчатки, что делает его хорошим выбором даже для людей с проблемами пищеварения.

7 Семга. Запеченная без добавления жира или масла семга – это блюдо, которое очень легко переваривается.