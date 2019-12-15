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Морская капуста - ценный источник йода для организма

Морская капуста - ценный источник йода для организма
18:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Морская капуста очищает организм от токсинов и солей, выводит лишнюю воду, благотворно влияет на работу кишечника.

Далеко не все любят морскую капусту.

А зря, ведь этот продукт обладает действительно уникальными качествами. Не зря врачи советуют добавить морскую капусту в свой рацион. В первую очередь морская капуста (ламинария) может похвастаться большим содержанием белка, уникальным набором микроэлементов и витаминов. Морская капуста – отличный источник йода, который помогает улучшить пищеварение, состояние ногтей, волос и кожи.

Диетологи также советуют почаще есть этот низкокалорийный продукт, так как он ускоряет обмен веществ, активирует ферменты, необходимые для здорового пищеварения, улучшает работу печени. По их словам, для похудения достаточно каждый день есть около 50 г ламинарии.

Морская капуста очищает организм от токсинов и солей, выводит лишнюю воду, благотворно влияет на работу кишечника. Врачи также настаивают на употреблении морской капусты при дефиците йода, заболеваниях щитовидной железы.

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Этот продукт также используют в косметологии. Так, японские специалисты утверждают, что ламинария имеет омолаживающий эффект и прекрасно борется с целлюлитом. В этих целях применяют обертывания. Маски с морской капустой помогут улучшить состояние волос и цвет лица.

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Йод, Полезные свойства, Морская капуста.
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