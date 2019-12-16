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Мигрень: основные симптомы и как предупредить приступ

Мигрень: основные симптомы и как предупредить приступ
22:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мигрень – это не обычная головная боль. Она имеет приступы, чаще всего боль пульсирующая и очень сильная.

Настолько, что становится сложно сосредоточиться на делах или отдыхе. Это сильно влияет на качество жизни и на работоспособность.

К сожалению, даже врачи к ней относятся недостаточно серьезно: оценивают ее как незначительную жалобу, не рассказывают пациентам о природе болезни и о лекарствах, кроме обычных обезболивающих. Здоровье 24 разобралось в этих вопросах.

Симптомы мигрени

Кроме боли в голове появляется чувствительность к свету или звуку. Она может быть не слишком сильной, когда слегка раздражает свет в офисе или просто не хочется включать музыку. Но может быть и так, что выйти из тихой и темной комнаты практически невозможно. Иногда появляется тошнота и рвота, становится труднее думать. А еще иногда возникает аура.

Аура – что это?

Так неврологи называют короткие неврологические нарушения перед началом мигрени. Чаще всего аура бывает зрительная – в виде кратковременного нарушения зрения. Выглядит это, как мерцающее пятно, которое может двигаться во время приступа.

Как лечить мигрень?

К сожалению, сейчас не существует лекарств, которые смогут полностью вылечить от мигрени. Но можно уменьшить количество приступов, сократить их продолжительность и облегчить боль.

Что делать при приступе мигрени?

При приступах мигрени могут помочь только два лекарства: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и триптаны. Иногда врачи назначают противорвотные лекарства.

НПВП – это обезболивающие лекарства (например, ибупрофен и парацетамол). Их можно купить в аптеке без рецепта. Триптаны – это специальные препараты, которые созданы против приступов мигрени. Их продают по рецепту, который выписывает врач. Противорвотные препараты, кроме своего прямого назначения, усиливают действия триптанов.

Какие лекарства принимать – зависит от тяжести приступов и того, помогают ли человеку конкретные лекарства. Сначала врачи назначают НПВП. Если они не помогают – выписывают триптаны. Если не помогают и они – используют различные комбинации этих лекарств.

Как понять, что лекарства помогают? Боль должна пройти или значительно ослабеть в течение 2 часов и не вернуться в течение 48. Но, к сожалению, не существует лекарства со стопроцентной эффективностью. Если препарат снимает два приступа с трех, он считается эффективным.

Что вызывает мигрень?

Существуют провоцирующие факторы мигрени и они могут быть различными у отдельных пациентов.

  • запахи;

  • яркий свет;

  • недосып;

  • голод;

  • алкоголь;

  • стресс;

  • кофе;

  • какой-то продукт.

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Постарайтесь понять, что именно вызывает мигрень у вас и избегайте этого.

Народные методы лечения мигрени

Существуют много методов народной медицины, которые не имеют никакой подтвержденной эффективности. Не экспериментируйте, а обратитесь к врачу, поскольку мигрень может серьезно портить жизнь. У людей с мигренью высокий риск встретиться с тревожным или депрессивным расстройством. Из-за головной боли бывают проблемы с рабочими обязанностями или успеваемостью в школе. Еще к ним добавляется страх от постоянного ожидания нового приступа.

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Здоровье, Симптомы, Мигрень, Головная боль, Симптомы мигрени.
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