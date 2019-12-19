Секреты правильного заваривания чая

1 Чай – один из самых распространенных напитков, который имеет множество целительных свойств: укрепляет иммунитет, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, а также помогает взбодриться утром. В нашем обзоре подробности о том, каким должен быть чай. Все хорошо, что в меру

2 Как известно, полезным или вредным тот или иной продукт делает доза. Даже самый полезный чай может навредить вам, если его употреблять в неограниченном количестве. Врачи рекомендуют ограничиться 2 чашками крепкого чая в сутки. Если вы предпочитаете «слабый» чай, то можете себе позволить 4 чашки. Пейте чай вовремя

3 Как уже упоминалось выше, чай оказывает на организм ободряющее действие. Такой эффект оказывается благодаря содержанию в чае кофеина. В этой связи чай не рекомендуется употреблять вечером, поскольку в таком случае могут возникнуть проблемы с засыпанием. Если выпить чай в первой половине дня, то кофеин успеет полностью метаболизироваться, что поможет вам быстрее заснуть. Лимон чаю враг

4 В чае содержится большое количество антиоксидантов, благотворно влияющих на организм человека. При покупке чая обращайте внимание на его срок годности. Чем свежее чай, тем больше в нем содержится антиоксидантов. А вот привычка добавлять в чай лимон снижает ценность напитка, поскольку лимон уменьшает количество антиоксидантов в чае. В пакетиках или крупнолистовой?

5 По качеству чай в пакетиках ничем не отличается от крупнолистового чая. Листья чая, предназначенного для расфасовки в пакетики, сильно измельчаются, что позволяет его быстро заваривать. Выбирая чай в пакетиках, обращайте внимание на чистоту коробки. Если она грязная, в ней есть черный порошок, то, скорее всего, качество этого чая очень низкое, и при его производстве применяются различные добавки. Для того чтобы целлюлозный пакетик сохранял свою целостность в кипятке, то его при производстве обрабатывают специальными синтетическими веществами. В этой связи крупнолистовой чай более полезен. Сколько заваривать чай?

6 Если чай заваривать слишком долго, то чайные полифенолы и эфирные масла в нем окисляются, из-за чего портится вкус и снижается питательная ценность напитка. Если для заваривания используется мягкая вода, то настаивать чай рекомендуется не более 5 минут. Для жесткой воды время заваривания увеличивается до 7 минут. Если для заварки используется чай низкого сорта, то время заваривания необходимо увеличить вдвое: 10 и 15 минут для мягкой и жесткой воды соответственно. Не пейте чай сразу после еды

7 Если у вас есть привычка пить чай сразу после еды, то постарайтесь от нее избавиться. Все дело в том, что питье после еды существенно замедляет процесс пищеварения, что в дальнейшем может приводить к нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта. Не заваривайте чай дважды

8 Многие из нас в целях экономии применяют для заварки уже использованный пакетик чая или используют старую заварку. Такая экономия нецелесообразна, поскольку в таком чае уже практически не остается никаких полезных веществ. Более того, некоторые сорта чая спустя время после заварки начинают выделять токсические вещества, поэтому использовать чай второй раз не рекомендуется. Температура воды для чая

9 Какова оптимальная температура воды для заваривания чая? Здесь все зависит от самого чая. Например, черные сорта лучше всего заваривать водой температурой 90 градусов по Цельсию. Для зеленого чая стоит использовать воду температурой 80-85 градусов. Для красного и белого чаев рекомендуемая температура воды составляет 60-70 градусов. Если появилась пена Если при заваривании чая появляется пена, то это верный признак того, что вы правильно заварили чай. Пену следует размешать ложечкой, чтобы она вошла в отвар. Если пена обладает неприятным запахом, то можете ее убрать.