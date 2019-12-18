Питание зимой: полезные пищевые привычки, необходимые для повышения иммунитета

1 Отсутствие солнца стрессы, избыточное потребление пищи приводят к накоплению токсических веществ, что в конечном итоге выливается в проблемы со здоровьем, как физическим, так и душевным. Какие пищевые привычки необходимо привить, чтобы быть здоровыми и продуктивными? Орехи и семена в качестве перекуса

2 Орехи, такие как грецкие орехи и миндаль, содержат жирные кислоты омега-3, которые необходимы мозгу для его здорового функционирования, и антиоксидант витамин Е, который защищает нервные клетки и снижает риски для здоровья мозга. Орехи и семена, например тыквы и подсолнечника, можно употреблять в качестве здоровой закуски — этого достаточно, чтобы утолить голод в полдень и покрыть ежедневную потребность в микроэлементах. Регулярное употребление темно-зеленых овощей

3 Богатые антиоксидантами и витамином С, зеленые листовые овощи известны своим положительным влиянием на общее самочувствие и остроту ума. Кроме того, такие овощи, как брокколи, авокадо или капуста, являются мощными борцами с раком. Они содержат витамин К, который борется с недостатком концентрации, предотвращает болезнь Альцгеймера. Шпинат и капуста также содержат стимулирующие мозг витамины группы В и железо, которые помогают переносить кислород в мозг.Травы и специи

4 Базилик тонкоцветный или Tulsi (органический индийский чай тулси, чай для сна) — расширяет дыхательные пути в легких. Один из самых простых и удобных способов повысить вашу иммунную систему — это выпивать около 1-2 чашек чая Тулси в день. Горячий чай нейтрализует холод, поступающий в ваше тело от внешней среды, и, следовательно, регулирует вашу внутреннюю температуру. Куркума полезна для здоровья, включите ее в свой рацион — эта волшебная трава творит чудеса. способствует повышению вашего иммунитета. Куркума — Хорошо известна своими противовоспалительными свойствами. Лакрица — известно с давних времен, как одно из лучших лекарств от простуды, ангины и связанных с ними проблем. Способствует лечению респираторных заболеваний.

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