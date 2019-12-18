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Среда, 18.12.2019
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Питание зимой: полезные пищевые привычки, необходимые для повышения иммунитета

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Питание зимой: полезные пищевые привычки, необходимые для повышения иммунитета
00:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:3 полезные пищевые привычки, которые помогут пережить зиму.

  • 1

    Отсутствие солнца стрессы, избыточное потребление пищи  приводят к накоплению токсических веществ, что в конечном итоге выливается в проблемы со здоровьем, как физическим, так и душевным.  Какие пищевые привычки необходимо привить, чтобы быть здоровыми и продуктивными?

    Орехи и семена в качестве перекуса 

  • 2

    Орехи, такие как грецкие орехи и миндаль, содержат жирные кислоты омега-3, которые необходимы мозгу для его здорового функционирования, и антиоксидант витамин Е, который защищает нервные клетки и снижает риски для здоровья мозга. Орехи и семена, например тыквы и подсолнечника, можно употреблять в качестве здоровой закуски — этого достаточно, чтобы утолить голод в полдень и покрыть ежедневную потребность в микроэлементах.

    Регулярное употребление темно-зеленых овощей

  • 3

    Богатые антиоксидантами и витамином С, зеленые листовые овощи известны своим положительным влиянием на общее самочувствие и остроту ума. Кроме того, такие овощи, как брокколи, авокадо или капуста, являются мощными борцами с раком. Они содержат витамин К, который борется с недостатком концентрации, предотвращает болезнь Альцгеймера. Шпинат и капуста также содержат стимулирующие мозг витамины группы В и железо, которые помогают переносить кислород в мозг.Травы и специи

  • 4

    Базилик тонкоцветный или Tulsi (органический индийский чай тулси, чай для сна) — расширяет дыхательные пути в легких. Один из самых простых и удобных способов повысить вашу иммунную систему — это выпивать около 1-2 чашек чая Тулси в день. Горячий чай нейтрализует холод, поступающий в ваше тело от внешней среды, и, следовательно, регулирует вашу внутреннюю температуру. Куркума полезна для здоровья, включите ее в свой рацион — эта волшебная трава творит чудеса. способствует повышению вашего иммунитета.

    Куркума — Хорошо известна своими противовоспалительными свойствами. Лакрица — известно с давних времен, как одно из лучших лекарств от простуды, ангины и связанных с ними проблем. Способствует лечению респираторных заболеваний.

  • 5

  • 6

    Имбирь — содержит противовоспалительные гингеролы, а также имбирь помогает бороться с риновирусами, которые вызывают респираторные инфекции. Перец помогает в лечении простуды и кашля.

    Перец — обеспечивает облегчение при синусите и заложенности носа. Он помогает раз рушить отложения слизи и мокроты в дыхательных путях.

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