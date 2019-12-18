Скачать
Среда, 18.12.2019
В Украине вводятся электронные ученические и студенческие билеты
Ученические и студенческие билеты в смартфоне: когда запустят
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях

Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях
15:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Проблема скопления газов в пищеварительной системе: желудке и кишечнике, доставляет множество неприятных ощущений: боль, резь, урчание.

Вздутие живота — становится все более и более распространенной проблемой.

Это доставляет ужасно чувство дискомфорта.Хотя существует много теорий о том, как избавиться от вздутия живота, лечение этой проблемы на самом деле довольно просто. Известный диетолог, Синтия Сасс нашла рецепт тонизирующего напитка, который поможет вам избавиться от вздутого живота в кратчайшие сроки.

Этот напиток поможет вам сжечь лишний жир и станет источником огромного количества питательных веществ, просто нужно выпивать его каждый день.

Ингредиенты:

  • 2 л воды

  • 12 маленьких листьев мяты

  • 1 чайная ложка. тертого имбиря

  • 1 среднего размера лимон, нарезанный мелко

  • 1 среднего размера огурец, очищенный и мелко нарезанный

Приготовление:

В кувшине, смешайте все ингредиенты. Дайте настояться в течение часа. Теперь можете выпивать 8-10 стаканов в день. Пить обычную воду необязательно, поскольку этот напиток заменяет его хорошо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Народные средства, Вздутие, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
05 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь: как будет работать транспорт в Киеве
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь