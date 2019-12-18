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Лучшая экоальтернатива: вместо зубной пасты теперь зубные таблетки

Лучшая экоальтернатива: вместо зубной пасты теперь зубные таблетки
19:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Канадские предприниматели Майк Медикоф и Дэмиен Винс разработали зубную пасту в форме таблеток.

Предприниматели попытались создать экоальтернативу традиционным пастам, которые упаковывают в пластиковые тюбики. О проекте канадцев сообщает New Atlas. Паста Винса и Медикофа называется Change Toothpaste.

Она продается в биоразлагаемой упаковке, внутри которой находится 65 белых таблеток. Одну такую таблетку нужно поместить между задними зубами и раскусить – дальше можно чистить как обычно.

Майк Медикоф и Дэмиен Винс: "Один пластиковый тюбик разлагается более 500 лет и его невозможно утилизировать. Если мы хотим меньше вредить окружающей среде, то должны идти на кардинальные изменения. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в безопасном и чистом мире".

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На разработку Change Toothpaste предпринимателей подтолкнула 16-летняя дочь Медикофа, которая выступает против использования пластика. Мужчины месяцами работали над пастой, пока не обнаружили нужный для нее формат. Всего они испытали около ста тестовых формул.

Медикоф и Винс утверждают, что их паста одобрена врачами и подходит как для детей, так и для взрослых. Одна упаковка Change Toothpaste продается на официальном сайте за 10 долларов.

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Все по теме:

Здоровье, Таблетки, Зубная паста, Зубы, Change Toothpaste, Майк Медикоф, Дэмиен Винс.
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