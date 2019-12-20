Дрожь в руках: причины возникновения

1 Не всегда дрожание рук может быть проявлением страха перед выступлением, собеседованием или экзаменом. Дрожь в руках может возникать и по другим психологическим и физиологическим причинам. Физиологический тремор

2 Это норма. Бывает у всех людей, у кого больше, у кого меньше, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская. Обычно наблюдается при фиксации рук в определенной позе, например, при длительном удержании вытянутых рук на весу. Может усиливаться при волнении, усталости, переохлаждении. Тревожные расстройства

3 Дрожь может быть и в спокойном состоянии, и при выполнении любых действий. Она усиливается при волнении, уменьшается при нормализации эмоционального фона, при психотерапии и приеме успокоительных препаратов. Могут быть многочисленные жалобы (расстройство сна, тревожность, раздражительность, сердцебиение, перебои в работе сердца, нехватка воздуха, нарушение работы кишечника, тошнота, онемение и покалывание в конечностях, головокружение и т. д.), однако при проведении обследований не выявляется значительных отклонений. Нарушение функции щитовидной железы

4 При тиреотоксикозе кроме дрожания наблюдаются слабость, тревожность, сердцебиение, одышка, нарушение сна. Поэтому у пациентов с подобными симптомами необходимо оценить уровень тиреотропного гормона (ТТГ). Эссенциальный тремор Обычно возникает у людей старшего возраста. Дрожь усиливается в покое. Кроме дрожания наблюдаются также замедленность движений, бедность мимики, шаркающая походка, частые падения.