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Дрожь в руках: причины возникновения

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Дрожь в руках: причины возникновения
03:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Дрожание рук может рассказать о серьезных заболеваниях, а может быть обычным явлением. Узнайте, в каких случаях это должно насторожит.

  • 1

    Не всегда дрожание рук может быть проявлением страха перед выступлением, собеседованием или экзаменом. Дрожь в руках может возникать и по другим психологическим и физиологическим причинам.

    Физиологический тремор

  • 2

    Это норма. Бывает у всех людей, у кого больше, у кого меньше, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская. Обычно наблюдается при фиксации рук в определенной позе, например, при длительном удержании вытянутых рук на весу. Может усиливаться при волнении, усталости, переохлаждении.

    Тревожные расстройства

  • 3

    Дрожь может быть и в спокойном состоянии, и при выполнении любых действий. Она усиливается при волнении, уменьшается при нормализации эмоционального фона, при психотерапии и приеме успокоительных препаратов. Могут быть многочисленные жалобы (расстройство сна, тревожность, раздражительность, сердцебиение, перебои в работе сердца, нехватка воздуха, нарушение работы кишечника, тошнота, онемение и покалывание в конечностях, головокружение и т. д.), однако при проведении обследований не выявляется значительных отклонений.

    Нарушение функции щитовидной железы

  • 4

    При тиреотоксикозе кроме дрожания наблюдаются слабость, тревожность, сердцебиение, одышка, нарушение сна. Поэтому у пациентов с подобными симптомами необходимо оценить уровень тиреотропного гормона (ТТГ).

    Эссенциальный тремор

    Обычно возникает у людей старшего возраста. Дрожь усиливается в покое. Кроме дрожания наблюдаются также замедленность движений, бедность мимики, шаркающая походка, частые падения.

  • 5

    Колебания уровня глюкозы и инсулина

    Тремор возникает при голоде или наоборот после еды. Дрожь также может быть вызвана алкогольной абстиненцией, отравлением тяжелыми металлами, поражением мозжечка, наследственными и нейродегенеративними заболеваниями (например, болезнью Вильсона-Коновалова), приемом некоторых лекарств.

Секреты правильного заваривания чая

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Здоровье, Стресс, Красота, Дрожь в руках, Тремор рук, Причины дрожания рук.
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