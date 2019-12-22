Невероятно, но факт: ТОП-8 полезных свойств шоколада

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Шведское издание опубликовало восемь фактов, которые говорят о пользе шоколада. Исследования ученых из разных стран собраны на сайте Expressen.

Первой причиной есть шоколад называется помощь этого продукта в усваивании кислорода за счет содержащихся в нем флавонидов (антиоксидантов).

Исследование Международного общества спортивного показало, что антиоксиданты в шоколаде увеличивают количество нитритов в организме, что способствует развитию его выносливости.