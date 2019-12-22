Невероятно, но факт: ТОП-8 полезных свойств шоколада

Шведское издание опубликовало восемь фактов, которые говорят о пользе шоколада. Исследования ученых из разных стран собраны на сайте Expressen.
Первой причиной есть шоколад называется помощь этого продукта в усваивании кислорода за счет содержащихся в нем флавонидов (антиоксидантов).
Исследование Международного общества спортивного показало, что антиоксиданты в шоколаде увеличивают количество нитритов в организме, что способствует развитию его выносливости.
Также ученые выяснили, что шоколад является поставщиком полезных веществ – в продукте с высоким содержанием какао содержится много витаминов и минералов, среди которых кальций, железо, магний и цинк.
Издание приводит и данные немецких ученых, которые доказали, что темный шоколад полезен для кожи. Антиоксиданты в нем могут стать препятствием для ультрафиолетового излучения.
Еще один факт в пользу шоколада – он повышает настроение. Любители поесть эту сладость меньше подвержены стрессам.
Ученые их Австралии обнаружили, что шоколад стимулирует работу мозга. Он положительно влияет на улучшение памяти, повышение концентрации и способность решать сложные задачи.
Шоколаду приписывают и способность укреплять сердечно-сосудистую систему. Многие ученые сходятся во мнении, что черный шоколад может уберечь человека от развития заболеваний сердца. Австралийские эксперты провели исследование, в котором выяснилось, что ежедневное употребление порции черного шоколада сокращает риск сердечного приступа.
Еще одну пользу для здоровья от шоколада выявили ученые из Йельского университета. Они уверены, что теобромин, входящий в состав сладкого продукта, помогает поддерживать давление в пределах нормы.