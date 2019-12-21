Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Как укрепить щитовидную железу: действенные способы

Как укрепить щитовидную железу: действенные способы
20:25 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали о 7 простых способах укрепить здоровье щитовидной железы.

У многих людей не диагностирован гипотиреоз, но их щитовидная железа ослаблена. Это может приводить к различным проблемам со здоровьем, например, нервозности, усталости или хрипам в горле.

Если вы не знаете точно, в каком состоянии находится ваша щитовидная железа, вам может пригодиться знание самых простых симптомов гипотиреоза или ослабленной щитовидной железы:

  • трезкие колебания веса и сложности с похудением;

  • сухость кожи и волос, хрупкость ногтей;

  • перемены настроения;

  • усталость;

  • хриплый голос;

  • нервозность и беспокойство;

  • запор;

  • постоянный озноб.

Это наиболее характерные симптомы, которыми сопровождается ослабленность щитовидной железы. Также она может сопровождаться выпадением волос на внешней части бровей.

Если вы страдаете от некоторых из этих симптомов, попробуйте укрепить свою щитовидную железу с помощью следующих простых советов.

Так делать не надо: самые распространенные ошибки при первой помощи
Так делать не надо: самые распространенные ошибки при первой помощиЧитать полностью

1. Восстановите минеральный баланс организма с помощью водорослей

Основной питательный элемент, который нужен для поддержания нашей щитовидной железы в норме, - это йод. Чтобы обеспечить достаточное количество йода в организме и при этом не превысить его содержание, достаточно включить в свой рацион морские водоросли.

Лучшие водоросли, которые нужно включать в свой рацион, - это ламинария или комбу, которые отлично подходят для приготовления блюд из тушеного мяса и овощей.

Готовьте их хотя бы в течение 20 минут, так как они довольно твердые.

Существует множество витаминных добавок на основе морских водорослей, но мы не рекомендуем вам принимать их без предписания врача.

Кашель можно вылечить быстро: лучшие народные методы
Кашель можно вылечить быстро: лучшие народные методыЧитать полностью

2. Выполняйте упражнения средней интенсивности

Люди с ослабленной щитовидной железой часто испытывают усталость и озноб из-за очень медленного обмена веществ.

Чтобы активизировать его и стимулировать организм в целом, лучше всего выполнять упражнения средней интенсивности 2-3 раза в неделю.

Слишком медленные упражнения не позволят нам добиться желаемого результата, поэтому мы рекомендуем вам отдавать предпочтение коротким интенсивным нагрузкам, которые заставят вас глубоко дышать и стимулируют потоотделение.

Как избавиться от мигрени: 3 простых способа
Как избавиться от мигрени: 3 простых способаЧитать полностью

3. Принимайте холодный душ

Холодная вода - это еще один способ поддерживать щитовидную железу в нормальном состоянии, так как она позволяет стимулировать организм, особенно у тех людей, которые постоянно мерзнут.

Постарайтесь вводить изменения постепенно. Первые разы принимайте душ как обычно, но в последние несколько секунд включите холодную воду, облейте ноги и постепенно поднимайтесь выше.

Вы также можете переключать температуру воды во время приема душа.

Такое полезное... чиханье: в чем сила защитного рефлекса
Такое полезное... чиханье: в чем сила защитного рефлексаЧитать полностью

4. Выбирайте необработанную пищу

Один из наиболее вредных факторов для щитовидной железы - это обработанные продукты, полуфабрикаты или фастфуд. Это связано с методом приготовления, низким качеством ингредиентов и большим количеством химических добавок.

Больше всего пользы приносят натуральные экологичные продукты, которые можно есть сырыми или готовить дома.

Попробуй пить соки из фруктов и овощей, есть салаты, семечки и орехи, бобовые и т.д.

Всегда мерзнут руки и ноги: об какой опасности это может сигнализировать?
Всегда мерзнут руки и ноги: об какой опасности это может сигнализировать?Читать полностью

5. Избегайте контактов с токсичными веществами

Токсины ослабляют иммунную систему в некоторых частях организма, в особенности, щитовидную железу.

Кроме вредных продуктов питания, которые мы упомянули выше, токсины также содержатся в чистящих средствах и косметике, электромагнитных волнах технического оборудования, табаке, загрязненной воде и воздухе и т.д.

Постарайтесь придерживаться максимально здорового и экологичного образа жизни, отдавая предпочтение полезным продуктам и уезжая из города так часто, как можешь.

Интоксикация организма: ТОП-7 главных признаков
Интоксикация организма: ТОП-7 главных признаковЧитать полностью

6. Откройте для себя пряности

Добавляя различные пикантные пряности в наши продукты питания, мы поддерживаем свое здоровье, в особенности это касается имбиря и кайенского перца.

Начните с добавления небольших щепоток пряностей в рагу, супы и настои, чтобы приучить желудок, и постепенно увеличивайте их количество.

Эти специи помогут нам активизировать щитовидную железу, сбросить вес и избавиться от лишних калорий.

Дрожь в руках: причины возникновения
Дрожь в руках: причины возникновенияЧитать полностью

7. Берегите горло

Щитовидная железа расположена в центре шеи - в гортани, и эта часть нашего тела отвечает за наш голос. С психологической точки зрения, она помогает нам выражать наши чувства.

Чтобы укрепить здоровье щитовидной железы, попробуйте практиковать расслабление или медитацию, распевая звук "э".

Там же находится горловая чакра. Чтобы стимулировать ее, представьте, что от вашей шеи расходится круг света, когда вы поворачиваете голову по часовой стрелке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Иммунитет, Щитовидная железа, Щитовидка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь