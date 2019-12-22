О чем может рассказать ваш язык? Ставим диагноз

Новости шоу бизнеса:Язык здоровых людей имеет светло-красный цвет.

Если человек здоров, то его язык должен быть влажным. При низком уровне гемоглобина он становится бледным.

Синеватый оттенок говорит о болезнях сердечно-сосудистой системы. Если язык имеет желтоватый оттенок, значит в желчи в желчном пузыре в избытке.

Процесс на всём языке говорит о проблемах с ЖКТ, однако встречаются случаи неравномерного распределения налёта, что говорит о интоксикации толстого кишечника или нестабильной работе почек.

Учёные советуют лицам, которые обнаружили на своём языке подобные отклонения, срочно обратиться к специалисту.