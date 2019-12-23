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Названы продукты, которые лучше всего "чистят" печень

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Названы продукты, которые лучше всего "чистят" печень
23:13 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Основные продукты, натуральные компоненты которых улучшают работу печени и нормализуют ее функции.

  • 1

    Печень и жёлчный пузырь представляют собой органы так называемой очистительной системы. Иногда работа этих органов нарушается. Это происходит из-за наличия некоторых заболеваний или скопления токсинов, которое является следствием вредных привычек. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему питанию и включить в свой рацион продукты, натуральные компоненты которых улучшают работу печени и нормализуют ее функции.

    Брокколи

    Один из наиболее полезных для здоровья овощей, брокколи естественным образом очищает нашу печень. Содержащиеся в брокколи антиоксиданты снижают риск развития раковых заболеваний и эффективно очищают наш организм от токсинов. Также она является источником клетчатки, которая не только нормализует наше пищеварение, но и снижает уровень холестерина в крови. Брокколи является источником витамина Е — растворимого антиоксиданта, который предохраняет нашу печень от преждевременного старения.

  • 2

    Орехи

  • 3

    В орехах содержится аминокислота Л-аргинин, которая бережёт нашу печень от накопления токсинов. Также орехи содержат клетчатку и жирные кислоты Омега-3, которые также стимулируют очистительные процессы в этом важном органе. Небольшое количество орехов позволяет контролировать уровень холестерина в крови и способствует адекватному усвоению жиров.

    Яблоки

    Яблоки являются незаменимым элементом питания каждого из нас. Целебные свойства этих фруктов издавна известны людям. Они идеально подходят для очищения печени и улучшают работу жёлчного пузыря. Яблоки содержат большое количество пектина — растворимой клетчатки, которая очищает органы пищеварительной системы, удаляя токсины, накапливающиеся в кишечнике и печени. Употребление яблок снижает уровень плохого холестерина в крови (так называемый LDL-холестерин). Благодаря им нашей печени становится легче его перерабатывать. Содержащаяся в них яблочная кислота облегчает выведение канцерогенных частиц и токсинов, которые накапливаются в крови человека.

  • 4

    Цитрусовые

    Цитрусовые содержат эфирные масла, витамины и антиоксиданты, которые стимулируют естественное очищение печени и успокаивают воспалительные процессы. Эти фрукты являются кладезем витамина С, который укрепляет нашу иммунную систему, уберегая нас от появления инфекций и других серьёзных заболеваний.Благодаря цитрусовым наш организм лучше выводит токсины и шлаки. Это объясняется тем, что эти фрукты улучшают наше пищеварение.

  • 5

    Авокадо

    Авокадо представляет собой важный источник питательных микроэлементов, которые очищают нашу печень и заботятся о ее здоровье. Авокадо содержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Все это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле. Также эти фрукты содержат глутатион — соединение, необходимое нашей печени для выведения токсинов и посторонних частиц. Содержащиеся в авокадо жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня LDL-холестерина в крови и успокаивают воспалительные процессы.

  • 6

    Оливковое масло

    Это растительное масло является источником полезных жиров. Это означает, что его включение в рацион позволяет заботиться о здоровье нашей печени.В нем содержатся антиоксиданты, противовоспалительные и очищающие агенты, которые стимулируют очищение крови с целью корректного выведения из неё токсичных веществ.

    Оно содержит жирные кислоты, позволяющие контролировать уровень плохого холестерина в крови. Благодаря им наши артерии становятся здоровее, а вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается.Помимо этого оливковое масло является источником витамина Е и аминокислот, которые создают защитный барьер против свободных радикалов, снижая риск развития раковых заболеваний и других хронических расстройств.

  • 7

    Помидоры

    Эти овощи являются источником ликопина и аминокислот. Когда они усваиваются нашим организмом, работа нашей печени улучшается и ей становится легче очищать наш организм от шлаков.Также в помидорах содержится глутатион. Этот белок также стимулирует очищение печени от токсинов, в результате чего ее функции улучшаются.

    Помимо этого помидоры представляют собой источник флавоноидов и бета-каротина. Эти антиоксиданты благотворно воздействуют на наше кровообращение и защищают наш организм от негативного воздействия свободных радикалов.Если вы хотите сохранить печень здоровой и очистить ее от токсинов, помимо включения в свой рацион этих продуктов рекомендуется избегать таких вредных привычек, как употребление алкогольных напитков и курение. 

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Здоровье, Красота, Правильное питание, Здоровый образ жизни, Очистка печени, Продукты для печени.
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