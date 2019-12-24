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Витамин B6: полезные свойства и признаки недостатка в организме

Витамин B6: полезные свойства и признаки недостатка в организме
22:23 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Витамин В6 не может накапливаться в тканях и быстро выводится из организма.

Витамин В6 (пиридоксин) необходим для обмена веществ и образования эритроцитов, играет важную роль в функционировании нервной системы.

Входит в состав многих ферментов, участвует в обмене аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, холестерина. Используется организмом для регуляции обмена липидов, что важно при атеросклерозе.

Полезные свойства

  • усвоение жиров и белка;

  • преобразование кислоты триптофана в ниацин;

  • против тошноты, в том числе и при утренних недомоганиях;

  • способствует ослаблению предменструального синдрома;

  • снимает мышечные спазмы, судороги в ногах, онемение рук;

  • действует как натуральное мочегонное средство.

Примечания

Разрушается под действием перегрева, излишнего кипячения продуктов, большего потребления сахара и алкоголя.

Курение снижает уровень витамина в организме.

К каким проблемам приводит дефицит витамина B12: исследование

Полезен для желающих похудеть.

Способствует усилению действия препаратов для лечения болезни Паркинсона.

Признаки недостатка витамина В6:

  • нервозность;

  • возбудимость;

  • бессонница;

  • высыпания на коже;

  • потеря мышечного контроля.

Основные источники: дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), мясо, рыба, печень, почки, яйца, молочные продукты, овощи (капуста, картофель), соя, бананы, орехи.

Суточная потребность: 2-3 мг.

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Здоровье, Симптомы, Полезные свойства, Витамин, Витамин B6, Дефицит в организме.
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