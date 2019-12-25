Какие привычки сильно старят лицо женщин?

"Многие из нас помнят отрывки из кино или рекламы, где, просыпаясь с утра, герой несколько секунд трет глаза руками. Откуда появился этот ритуал и почему он стал неотъемлемой частью пробуждения, непонятно, главное, не повторяйте его в реальной жизни! Также после водных процедур я рекомендую вам вытирать лицо промакивающими движениями, а не растирающими", - рассказала эксперт в интервью АиФ.

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Подушка

"На протяжении многих лет мы спим в одних и тех же позах, и если в молодые годы так называемые «линии сна» быстро распрямлялись, то с годами есть риск, что одним прекрасным утром они уже никуда не исчезнут, а навсегда останутся на вашем лице".

Специалист советует два выхода: во-первых, приучить себя спать на спине. Во-вторых, приклеивать перед сном специальные тейпы, которые распределяют нагрузку на мышцы и не дают образовываться заломам.