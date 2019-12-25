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Какие привычки сильно старят лицо женщин?

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Какие привычки сильно старят лицо женщин?
11:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Иногда стоит отказаться всего от нескольких привычек, и затрат на дорогостоящие кремы и процедуры можно избежать.

  • 1

    Чтобы сохранить привлекательность и молодость лица, многие женщины идут на разные ухищрения, вплоть до пластических операций.

    Face-эксперт Александра Савина рассказывает о привычках, которые ежедневно старят женщин.

    Растягивать кожу вокруг глаз

    "Многие из нас помнят отрывки из кино или рекламы, где, просыпаясь с утра, герой несколько секунд трет глаза руками. Откуда появился этот ритуал и почему он стал неотъемлемой частью пробуждения, непонятно, главное, не повторяйте его в реальной жизни! Также после водных процедур я рекомендую вам вытирать лицо промакивающими движениями, а не растирающими", - рассказала эксперт в интервью АиФ.

  • 2

    Подушка

    "На протяжении многих лет мы спим в одних и тех же позах, и если в молодые годы так называемые «линии сна» быстро распрямлялись, то с годами есть риск, что одним прекрасным утром они уже никуда не исчезнут, а навсегда останутся на вашем лице".

    Специалист советует два выхода: во-первых, приучить себя спать на спине. Во-вторых, приклеивать перед сном специальные тейпы, которые распределяют нагрузку на мышцы и не дают образовываться заломам.

  • 3

    Осанка

    "Большую часть времени мы проводим, вытянув шею к монитору компьютера или склонившись над смартфоном. От этого она сильно уходит вперед, а мышцы спины слабеют. В результате на шее формируются морщины".

    Эксперт советует сохранять угол шеи 90 градусов и завести привычку следить за осанкой.

  • 4

    Жвачка

    "В следующий раз, когда рука сама потянется к пачке жевательной резинки, вспомните, что она может спровоцировать напряжение жевательных мышц от чрезмерной нагрузки на челюсть, что, в свою очередь, может закончиться асимметрией челюсти и появлением морщин вокруг рта".

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Здоровье, Женщины, Кожа лица, Уход за лицом, Советы медиков, Здоровое лицо, Цход за телом.
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