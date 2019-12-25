Какие витамины могут эффективно укрепить сосуды?

Новости шоу бизнеса:Хорошим средством для укрепления сосудов являются витаминно-минеральные комплексы.

Хорошим средством для укрепления сосудов являются витаминно-минеральные комплексы.

Для поддержания сосудов в здоровом состоянии необходимы нижеперечисленные витамины.

витамин Р, или рутин, укрепляет стенки капилляров, снижает давление;

витамин С, или аскорбиновая кислота, повышает проницаемость сосудистой стенки;

витамин Е уменьшает ломкость капилляров, препятствует развитию атеросклероза.

Витамины лучше получать из пищевых продуктов. Так, витамин Р содержится в смородине, цитрусовых, шиповнике, черноплодной рябине и землянике. Витамин С – в зелени, смородине, лимонах, луке, капусте.

А витамин Е можно получить, употребляя растительное масло, печень, сою, облепиху, бобовые, яйца и зеленые овощи – салат, разные виды зелени.