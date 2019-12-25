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Красота налицо: секреты здоровой кожи

Красота налицо: секреты здоровой кожи
14:41 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Действительно натуральных средств в наше время отыскать достаточно сложно, а ведь это именно то, что было козырем наших бабушек.

Женщина подвержена влиянию природы намного сильней, чем мужчина. Жизненные неурядицы, климатические условия и прочие факторы в первую очередь отражаются на самом чутком индикаторе здоровья - коже. В первую очередь это касается женщин. Современная медицина с успехом научилась "обманывать" природу и скрывать признаки естественного старения.

Во все времена женщина старалась остаться привлекательной. Наши предки использовали средства самой природы, которые способны приостановить причину старения, а не бороться с симптомами. Конечно, это целый комплекс мер, которым многие женщины пользуются по сей день.

Хочу сказать несколько слов о диете. Мой Вам совет, ешьте и пейте, то, что было естественно для жителей той местности и культурных традиций, в которых вы живете. Конечно, не забывайте, что и физические нагрузки должны соответствовать питанию.

Теперь о народных средствах ухода за кожей. Прежде всего, рекомендую в течение месяца протирать кожу лимоном или ломтиком свежего огурца. Умывайтесь липовым чаем или простоквашей смешанной с капустным соком. Для снятия макияжа и питания кожи лучше всего подойдет чистое персиковое или абрикосовое масло. Если лето оставило Вам в подарок веснушки, умывайтесь настоем коры дуба и пропитывайте кожу небольшим количеством миндального масла. Персик, абрикос и миндаль, сами по себе, содержат все вещества необходимые для здоровой кожи. Богатое содержание витамина Е и способность этих масел глубоко проникать в кожу естественным образом препятствует старению кожи и дает прекрасную защиту от жары и холода.

Какие привычки сильно старят лицо женщин?
Какие привычки сильно старят лицо женщин?Читать полностью

Если у Вас проблема с "мешками под глазами", взбейте яичный белок, добавьте чайную ложку рябинового сока и 15 капель персикового масла. Полученную смесь используйте как маску. Для сухой шелушащейся кожи возьмите по 1 чайной ложен листа подорожника, соцветий ромашки и листьев мяты, заварите в стакане кипятка. Остудите до температуры тела и промойте проблемные участки кожи, после чего нанесите тонкий слой масла и массируйте до полного впитывания. Такую процедуру проводите 2 раза в день - утром и вечером в течение одного месяца постоянно уменьшая количество масла.

При заусеницах, хрупких и ломких ногтях полезно принимать ванночки из обычного оливкового или растительного масла с добавлением миндального масла в соотношении 1:5.

Народная медицина располагает огромным арсеналом средств для решения, практически любой, проблемы связанной со здоровьем. Важно правильно использовать средство и быть уверенным в его качестве. Желаю Вам здоровья и естественной красоты.

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Здоровье, Кожа, Красота, Здоровая кожа, Советы медиков, Секреты здоровой кожи.
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