Плохое настроение? Правда ли, что сладкое может улучшить настроение

Новости шоу бизнеса:Ученые говорят, хоть в случае подавленного состояния у нас и возникает желание побаловать себя сладким, не стоит поддаваться этому искушению.

Многие люди поднимают себе настроение сладостями, потому что считают, что конфеты, пирожные, мандаринки помогут чувствовать себя лучше. Впрочем, так ли это?

Исследование ученых из Университета Канзаса свидетельствует о том, что рацион с высоким содержанием сахара может ухудшить симптомы депрессии. Поэтому, если вы и без того чувствуете себя не очень, то сладкое может только ухудшить тревожные симптомы.

Продукты, содержащие много сахара, на короткое время способны повышать настроение, но в больших дозах наоборот пагубно влияют на настроение человека, и даже могут вызывать депрессию, - отметили ученые.

По такой же схеме специалисты критикуют употребление алкоголя.

Исследователи установили, что когда мы выпиваем, чтобы успокоиться, то делаем только хуже.

Следовательно, вместо алкоголя и сладостей ученые советуют добавлять в рацион достаточное количество омега-3 и растительных продуктов, которые, наоборот, уменьшают симптомы депрессии.