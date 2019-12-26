Медики назвали продукты, которые зря считают вредными

Новости шоу бизнеса:Есть продукты, которые традиционно считаются наносящими вред организму, но на самом деле это не так.

Макароны. Многие уверены, что от макарон толстеют. Но совсем иное дело – изделия из твердых сортов пшеницы, гречи или полбы. Помимо клетчатки, в них содержатся витамины группы В, калий, магний, фосфор, цинк. Сплошная польза! В качестве приправы к таким макаронам лучше использовать травы и томатную пасту, а дополнить их можно нежирным мясом и овощами.

Сало. Тут, казалось бы, все однозначно: жир опасен! И для здоровья, и для фигуры. Но далеко не всякий. Кроме насыщенных животных жиров, в сале содержатся и ненасыщенные, такие, как легендарная «омега-3», способные принести организму только пользу. Да и холестерина в сале не так уж много. Просто не надо им злоупотреблять. Съедайте в день кусочек не более 30-50 г, и никаких вредных последствий не будет, совсем наоборот!

Бекон. Он богат белком, а насыщенных жиров в нем совсем немного, меньше, чем в активно рекламируемой диетической говядине. Зато в беконе содержится холин, который благоприятно влияет на мозговые функции. Поэтому есть бекон можно даже в очень преклонном возрасте. Но в умеренных количествах!

Шашлык. Он действительно может быть вреден, если его жарить на открытом огне до образования хрустящей корочки. Дело в том, что при запекании содержащиеся в шашлыке белки и жиры преобразуются в канцерогенные вещества. Но если приготовить шашлык не на мангале, а в духовке при не очень высоких температурах, такого эффекта не будет. Вкусовые качества же при этом никак не пострадают.

Шаурма. Ее обычно автоматически относят к фастфуду и потому считают вредной. Не стоит покупать шаурму в ларьках или подозрительных заведениях, так как вы не знаете, из чего она там приготовлена и при каких условиях. Лучше готовить ее самостоятельно из нежирного мяса или птицы и использовать заправки только из натуральных компонентов, к примеру, соус на основе натурального йогурта с растительными специями.

Попкорн. Вред «воздушной кукурузы» - вообще полный миф! В ней много клетчатки и полезных для организма антиоксидантов. Но в состав попкорна чаще всего входят соль или сахар и масло. А вот они-то как раз и вредны! Лучше приобрести специальный аппарат и делать лакомство своими руками.

Кетчуп. Его, как правило, добавляют к фастфуду, к тому же многие виды кетчупа бывают достаточно острыми. Отсюда мнение о том, что кетчуп вреден. Но ведь он изготовлен на основе помидоров, в которых содержится ликопен – эффективный антиоксидант. А исследования показали, что регулярное употребление в пищу кетчупа даже снижает риск сердечно-сосудистых болезней.

Стоит воздержаться от кетчупа тем, кто страдает гастритом, язвой и другими желудочными заболеваниями, так как острые продукты раздражают слизистую.

Кофе. Масса людей отказываются от кофе, считая, что кофеин слишком возбуждает нервную систему, что отрицательно сказывается на сердце и сосудах. Но научные исследования на эту тему являют совершенно иную картину. Оказывается, употребление кофе не только не ведет к сердечно-сосудистым проблемам, а еще и снижает количество сахара в крови. Кроме того, любители кофейка в пожилом возрасте (а таких, кстати, встречается тоже немало!) реже страдают старческим слабоумием и болезнью Альцгеймера. Однако здесь есть свои нюансы. Во-первых, кофе надо варить самим из зерен или молотого порошка в турке, кофейнике или кофеварке, а не заваривать из банки растворимый напиток, просто разбавляя его кипятком из чайника. В последнем нет никакой пользы, да и кофеина часто тоже нет. Во-вторых, рекомендуется употреблять не более 1-2 чашек в день. Иначе действительно могут начаться проблемы.

Пиво. Уж оно-то точно вредно, ведь это алкоголь! - скажете вы. Да еще от него полнеют, вспомним о так называемом «пивном животе»! Однако в пиве присутствует хмель, который содержит растительные антиоксиданты. Поэтому напиток является прекрасной профилактикой атеросклероза. А вред от пива бывает, поскольку мы привыкли закусывать его чипсами и сухариками, которые сплошь состоят из насыщенных жиров и синтетических добавок. И, конечно, не стоит выпивать сразу по 6-8 кружек, это чревато не только алкогольной интокикацией, но еще и значительной нагрузкой на почки.

Чего стоит избегать?

Однозначно вредны обработанные продукты, которые содержат много искусственных компонентов, добавок и консервантов. В идеале колбасу, сыр и творог лучше делать в домашних условиях, выпечку есть только домашнюю или из пекарни, а не покупать все это в магазинах, куда продукцию привозят с заводов и фабрик. Если вы покупаете продукты «от фермеров», то вы точно должны знать их состав и условия, в которых они изготавливаются. Если происхождение пищи сомнительное, то лучше отказаться от покупки, как бы соблазнительно ни выглядел продукт на прилавке.