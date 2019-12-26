ТОП-5 самых распространенных причин зуда кожи головы

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Зуд кожи головы – состояние, которое часто портит качество жизни человека. Если зуд становится регулярным явлением, следует выявить причину такого неприятного ощущения.

Почему может чесаться голова и когда такие ощущения свидетельствуют о серьезных нарушениях, рассказала врач-дерматовенеролог Карина Панькив.

Причины зуда головы

Неправильный уход

Нередко причиной ощущения зуда является неправильный уход. Часто люди убедительно не хотят мыть голову по мере ее загрязнения, потому что хотят таким образом «приучить волосы не загрязняться так быстро», но это миф!

Или же люди используют на постоянной основе слишком мягкие шампуни, которые недостаточно очищают кожу головы. Другие же наоборот могут пересушивать ее постоянным использованием агрессивных шампуней.