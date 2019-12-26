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ТОП-5 самых распространенных причин зуда кожи головы

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ТОП-5 самых распространенных причин зуда кожи головы
23:40 Чт, 26 Декабрь 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Часто зуд кожи головы свидетельствует о наличии кожных заболеваний, требующих лечения.

  • 1

    Зуд кожи головы – состояние, которое часто портит качество жизни человека. Если зуд становится регулярным явлением, следует выявить причину такого неприятного ощущения. 

    Почему может чесаться голова и когда такие ощущения свидетельствуют о серьезных нарушениях, рассказала врач-дерматовенеролог Карина Панькив.

    Причины зуда головы

    Неправильный уход

    Нередко причиной ощущения зуда является неправильный уход. Часто люди убедительно не хотят мыть голову по мере ее загрязнения, потому что хотят таким образом «приучить волосы не загрязняться так быстро», но это миф!

    Или же люди используют на постоянной основе слишком мягкие шампуни, которые недостаточно очищают кожу головы. Другие же наоборот могут пересушивать ее постоянным использованием агрессивных шампуней.

  • 2

    Постоянный стресс

    Стресс сопровождается высвобождением субстанции P, которая вызывает ощущение зуда и боли. Следовательно, постоянная нехватка сна, стрессы, страхи или сильная усталость – могут стать причиной проблем с кожей головы и вызывать нестерпимоый зуд головы.

  • 3

    Аллергический контактный дерматит

    В таком случае диагностика не составит неудобств, поэтому, что пациент понимает, на что именно отреагировала кожа – новая краска для волос, шампунь, кондиционер, средства для фиксации и тому подобные вещи).

    Такая проблема также может возникнуть у людей, которые любят использовать нетрадиционные средства ухода за волосами: горчицу, сок лука, настойку красного перца, которую втирают для стимуляции роста волос.

  • 4

    Алопеция

    Активная фаза выпадения волос при гнездовом типе алопеции и некоторых рубцовых типах часто сопровождается зудом.

    В случае рубцового типа алопеции важно не пропустить этот момент и вовремя начать лечение.

  • 5

    Атопический дерматит

    Здесь следует подобрать хороший лечебный уход и специальные средства, тогда дискомфорта не будет возникать.

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