Диабет: как себя от него защитить?

Новости шоу бизнеса:Преддиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормального, однако недостаточно высокий для постановки диагноза диабет.

Контролировать некоторые факторы риска развития диабета второго типа мы определенно в силах, - для этого важно следить за весом, проверять давление, отказаться от курения и следовать другим советам врачей.

Следить за весом. Очень важно избегать появления лишнего веса, особенно с возрастом. Увеличение жировой ткани снижает чувствительность организма к инсулину, что является одной из предпосылок развития диабета.

Держать талию стройной. Жир на животе ассоциируется с активизацией воспалительных процессов, которые могут приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету, Окружность талии у женщин должна быть менее 90 сантиметров, у мужчин - менее 100 сантиметров.

Проверять давление. Высокое кровяное давление является одним из факторов, способствующих возникновению диабета: у больных инсулинонезависимым диабетом гипертония формируется в ряде случаев намного раньше, чем другие обменные заболевания. Старайтесь регулярно проверять значения артериального давления и лечите высокое кровяное давление.

Стать некурящим. Курение имеет много негативных последствий для здоровья, в том числе повышенный риск развития диабета.

Пить кофе. В шести исследованиях сообщалось, что ежедневное употребление 3-4 чашек кофе уменьшает риск возникновения диабета на 36%.

Есть фрукты вместо сладостей. Потребление большого количества сладостей в течение многих лет увеличивает вероятность развития диабета второго типа. Меняйте сладости на фрукты - так вы не только удовлетворите свою тягу к сладкому, но и обеспечите организм ценными для него витаминами и фитонутриентами.

Есть продукты, богатые магнием. При дефиците магния в организме развивается резистентность к инсулину, одно из ведущих обстоятельств развития диабета. Продукты с магнием защитят от такого нарушения, ешьте орехи и цельное зерно, темный шоколад, семечки тыквы.

Употреблять омега-3. Жирные кислоты омега-3 улучшают чувствительность к инсулину. Их основным источником является жирная рыба, например семга или сардины.

Защищаться от стресса. Хронический стресс является фактором риска многих заболеваний. Диабет не является исключением: во время стресса организм выделяет гормоны, повышающие уровень сахара.

Высыпаться. Хронический недосып может привести к возникновению инсулиновой резистентности. Следует спать хотя бы 7 часов в день.