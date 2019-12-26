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Как правильно открыть шампанское: правила, которые необходимо соблюдать

Как правильно открыть шампанское: правила, которые необходимо соблюдать
19:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как правильно открыть шампанское, чтобы никто не пострадал.

Приближается Новый год, и игристое вино под бой курантов – традиция, которая существует чуть ли не в каждой семье. Здесь не о пользе и вреде алкоголя. Неправильное откупоривание шампанского приводит к тяжелым травмам глаза, поэтому необходимо соблюдать простые правила, чтобы уберечь здоровье.

Несоблюдение техники безопасности при откупоривании игристого вина часто приводит к тяжелым травмам глаза, ведь давление в бутылке "разгоняет" пробку до 55 километров в час. Поскольку диаметр пробки меньше диаметра орбиты – глаз полностью берет на себя всю кинетическую энергию.

И замечательно, если человек получил только синяк, ведь такая аварийная ситуация может привести и к испорченному хрусталику, радужке или даже зрению.

Как правильно откупорить шампанское:

  • Храните игристое при температуре не выше 7°С. При комнатной температуре давление в бутылке растет, а вместе с ним и кинетическая энергия пробки.

  • Не трясите бутылку, ведь не только увеличиваете давление, но и пробка может вылететь раньше расчетного времени.

  • Отведите горло бутылки на 45° от себя и гостей. Распутывает мюзле (проволока), придерживая пробку рукой.

  • Накиньте на горлышко бутылки полотняное полотенце, а другой рукой крепко возьмите пробку. Прокрутите бутылку на 45°, снимите печать.

  • Придерживайте пробку, которая находится под давлением газа, но давайте ей понемногу выходить из бутылки.

Всем шампанского: кому полезно выпивать бокал "игристого" в день

Что делать, если пробка от шампанского попал в глаз?

  • Чаще всего в такой ситуации происходит отрыв сетчатки, который сопровождается беловатыми помутнениями зрения по периферии на стороне контузии.

  • Может появиться макулярный разрыв, который сопровождается выраженным снижением центрального зрения.

  • Растяжение сосудов приводит к их разрыву и гемофтальму или гифеме, что иногда может стать показанием к хирургическому вмешательству.

  • Еще одним тяжелым осложнением может стать острый приступ глаукомы, если хрусталик пострадал. Если такое случилось, придется его заменять. Такое положение требует срочного снижения внутриглазного давления.

Что говорят медики о бокале шампанского: польза или вред?

Поэтому, если пробка таки попал в глаза – приложите что-то холодное и сразу идите в глазной травмпункт.

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Здоровье, Опасность, Шампанское, Игристое вино.
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