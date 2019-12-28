Еда вместо таблеток: ТОП-11 самых противовоспалительных продуктов

Новости шоу бизнеса:Чтобы контролировать воспаление, следует употреблять больше продуктов, богатых антиоксидантами.

Ягоды

Ягоды содержат антиоксиданты, известные как антоцианы. Эти соединения могут уменьшить воспаление, повысить иммунитет и снизить риск сердечных заболеваний. В особенности полезны клубника, черника, малина, ежевика: в них концентрация ценных компонентов наиболее велика. Замороженные ягоды также являются их источником.

Жирная рыба

Она ценится за высокое содержание омега-3 жирных кислот EPA и DHA, которые оказывают противовоспалительное действие. По их содержанию выделяются прежде всего красная рыба, лосось, сардины, сельдь, скумбрия, анчоусы, тунец.

Брокколи

Брокколи является одним из лучших источников сульфорафана, антиоксиданта с мощным противовоспалительным действием. Он снижает в организме уровень веществ цитокинов, которые стимулируют воспаление.

Авокадо

В его состав входят различные полезные соединения, которые защищают от воспаления и могут снизить риск развития рака, например, такие как каротиноиды и токоферолы. В экспериментах употребление авокадо вместе с очень жирными блюдами делало более низким уровень маркеров воспаления NF-kB и IL-6 в крови людей.

Зеленый чай

Мощные антиоксидантные и противовоспалительными свойства зеленого чая связаны с его веществом, которое называется эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). Данное соединение ингибирует воспаление, уменьшая выработку провоспалительных цитокинов и повреждение жирных кислот в клетках.

Перец

Перец чили и сладкий перец насыщены кверцетином, синаповой кислотой, феруловой кислотой и другими антиоксидантами с сильным противовоспалительным действием.

Куркума

Куркума содержит мощное противовоспалительное соединение куркумин. Усвоение куркумина организмом улучшает употребление куркумы вместе с черным перцем. Куркума обладает свойством уменьшать воспаление, связанное с артритом, диабетом и другими заболеваниями.

Темный шоколад и какао

Противовоспалительный эффект темного шоколада (не менее 70% какао бобов) обусловлен высоким уровнем в нем веществ флаванолов. Эти соединения поддерживают здоровье эндотелиальных клеток, выстилающих внутренние стенки артерий. Таким образом шоколад защищает от развития воспалительных процессов, затрагивающих сердечно-сосудистую систему.

Помидоры

Томаты с их высоким содержанием витамина С, калия и антиоксиданта ликопина обладают сильными противовоспалительными свойствами и уменьшают риск сразу нескольких типов рака, в частности, рака молочной и предстательной желез.

Петрушка

Петрушка содержит много апигенина – фитонутриента с выраженным противовоспалительным и антиканцерогенным действием. Экспериментально в лабораторных условиях апигенин демонстрировал свою способность предотвращать рост клеток рака легких, рака толстой кишки, рака молочной железы или даже убивать их.

Гранат

Вещества, присутствующие в мякоти и косточках гранатов, эффективно подавляют воспаления. В частности, в состав плодов граната входит уролитин-А: этот компонент может подавлять развитие воспаления в кишечнике, защищая орган от развития опухоли.