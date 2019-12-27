Скачать
Пятница, 27.12.2019
В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Динамо оштрафовали на 300 тысяч гривен, Десну - на 100 тысяч
Динамо оштрафовали на 300 тысяч гривен, Десну - на 100 тысяч
Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)
Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)

Элементарные шаги на пути к плоскому животу

Смотрите фото (9)
Элементарные шаги на пути к плоскому животу
13:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Что нужно делать, чтобы побыстрее заполучить идеальный подтянутый живот?

  • 1

    Эксперты рассказали, как избавиться от лишнего жира на животе и тем самым уменьшить объем талии.

    Оказывается, для создания плоского живота мало будет одной диеты и физических упражнений, укрепляющих мышцы в этой области. Есть еще 8 очень эффективных шагов, которые необходимо предпринять, дабы животик стал, как на красивой картинке.

    Обильное питье

    Это банально, но от недостатка жидкости в организме происходит обезвоживание и, как следствие, появляется отечность. Отекают не только руки, ноги и лицо, но и живот. Так что если вы хотите блистать в раздельном купальнике на пляже, то уже с сегодняшнего дня начинайте пить по 1,5-2 литра воды в день.

  • 2

    Тщательно пережевывайте все, что едите в течение дня

    Конечно, для плоского живота придется отказаться от излишне калорийной пищи, газировки и прочих продуктов, которые способствуют увеличению массы тела. Но медики настаивают и на том, чтобы пища пережевывалась дольше, нежели ранее. Все дело в том, что длительное пережевывание еды с закрытым ртом исключает возможность насыщения организма воздухом. Когда человек хватает пищу на ходу и жует с открытым ртом, кишечник заполняется воздухом и появляется неприятное ощущение вздутия живота, из-за чего он увеличивается в объеме.

  • 3

    Держать спину ровно

    Если человек целый день старается держать свою спину в одном и том же положении, независимо от того, чем он занимается, то мышцы живота будут подтягиваться и в результате вас ждет красивый пресс.

  • 4

    Втягивать живот

    Это самая лучшая тренировка мышц живота, действующая намного лучше, чем всем известное качание пресса из положения лежа. Просто втягивайте живот в любое удобное для вас время, затем расслабляйте его и снова втягивайте.

  • 5

    Ускорить обмен веществ

    Одна из главных задач человека — регулярно опорожнять кишечник, потому как в нем скапливается множество токсических веществ и переработанных остатков пищи, которые организму уже не нужны. Если у вас есть такая проблема, как запоры, то о плоском животе можно даже не мечтать. Используйте любой метод, дабы ускорить обмен веществ, и тогда в скором времени ваш живот преобразится.

  • 6

    Ходьба или бег

    Эксперты по здоровому образу жизни и похудению уверенны, что для красивой фигуры и пресса в том числе необходимо постоянно много ходить, минимум 7 км в день, или же совершать пробежку по 3-4 км в день.

  • 7

    Исключить жвачки из своей жизни

    Мало того, что жевание жвачки провоцирует выработку желудочного сока и от этого страдает желудок, так еще и заглатывается много лишнего воздуха, что в результате приведет к вздутию живота и метеоризму.

  • 8

    Своевременно отдыхать

    Многие не знакомы с таким понятием, как выработка кортизола — «гормона стресса» и его негативное влияние на работу внутренних органов. Эксперты утверждают, что для плоского живота и отличного внешнего вида в целом следует вовремя восстанавливать свои силы и наслаждаться жизнью, чтобы в организме вырабатывался не кортизол, а гормоном счастья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Живот, Фигура, Плоский живот, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
04 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
05 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Туман и гололед: погода резко испортится
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь