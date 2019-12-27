Скачать
Пятница, 27.12.2019
На Донбассе запустят украинский телеканал
На Донбассе запустят украинский телеканал
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом
В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом

Не такой, каким его считают: разрушен миф о пользе авокадо

Не такой, каким его считают: разрушен миф о пользе авокадо
21:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Известный педиатр Комаровский считает авокадо неплохим продуктом, но не видит в нем ничего уникального.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что авокадо не обладает уникальными свойствами, ведь здоровье человека не может зависеть от одного продукта, огромное значение имеет образ жизни в целом.

Врач рассказал, что в последнее время все больше статей посвящены полезным свойствам этого фрукта и тому, что его обязательно нужно включать в свой рацион.

Если человек ест регулярно этот плод, но не занимается спортом, у него нет хобби и друзей, тогда этот фрукт никак не повлияет на его жизнь.

Авокадо - как есть правильно и с чем сочетается этот плод

По мнению педиатра, если употреблять авокадо вместо жирной пищи и мяса, тогда будет положительный эффект, ведь уровень холестерина в организме будет снижаться, но это полезно не для всех.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Авокадо, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
02 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
03 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
04 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
05 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грицак уволен в запас СБУ
Грицак уволен в запас СБУ
В стране поднялась реальная зарплата
В стране поднялась реальная зарплата
Противники на Донбассе ранили украинского военного
Противники на Донбассе ранили украинского военного
Самая популярная песня из альбома: клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров (Видео)
Самая популярная песня из альбома: клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь