Это Ваш лучший друг: почему нужно начинать каждый день с этой каши (Фото)

1 Овсяная каша – хороший источник энергии для нашего организма. Сложные углеводы, которых много в этой каше, высвобождают энергию постепенно. Это помогает "пережить" время от одного приема пищи до другого без калорийных перекусов.

2 Овсянка имеет низкий гликемический индекс, то есть ее можно есть больным сахарным диабетом.

3 Эту кашу рекомендуют тем, кто заботится о фигуре. Она способствует увеличению мышечной массы, а не жировых отложений.

4 Овсяная каша помогает снизить уровень холестерина в крови.

5 Врачи рекомендуют это блюдо для профилактики образования тромбов.

6 Людям, с болезнями желудочно-кишечного тракта эту кашу советуют включать в состав диеты, так как она помогает нормализовать работу этой системы.

7 Клетчатка, которая в достаточном количестве есть в овсянке, поможет вывести из организма токсические вещества и благотворно повлияет на работу кишечника.

8 Витамин Н, который есть в этой каше, помогает избавиться от сонливости и боли в мышцах.

9 Овсяную кашу полезно есть тем, кто заботится о состоянии кожи и волос.