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Это Ваш лучший друг: почему нужно начинать каждый день с этой каши (Фото)

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Это Ваш лучший друг: почему нужно начинать каждый день с этой каши (Фото)
01:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Овсянка – ценный для здоровья продукт. Предлагаем несколько фактов в подтверждение этого высказывания.

  • 1

    Овсяная каша – хороший источник энергии для нашего организма. Сложные углеводы, которых много в этой каше, высвобождают энергию постепенно. Это помогает "пережить" время от одного приема пищи до другого без калорийных перекусов.

  • 2

    Овсянка имеет низкий гликемический индекс, то есть ее можно есть больным сахарным диабетом.

  • 3

    Эту кашу рекомендуют тем, кто заботится о фигуре. Она способствует увеличению мышечной массы, а не жировых отложений.

  • 4

    Овсяная каша помогает снизить уровень холестерина в крови.

  • 5

    Врачи рекомендуют это блюдо для профилактики образования тромбов.

  • 6

    Людям, с болезнями желудочно-кишечного тракта эту кашу советуют включать в состав диеты, так как она помогает нормализовать работу этой системы.

  • 7

    Клетчатка, которая в достаточном количестве есть в овсянке, поможет вывести из организма токсические вещества и благотворно повлияет на работу кишечника.

  • 8

    Витамин Н, который есть в этой каше, помогает избавиться от сонливости и боли в мышцах.

  • 9

    Овсяную кашу полезно есть тем, кто заботится о состоянии кожи и волос.

  • 10

    Эта каша помогает быть всегда в хорошем настроении и держать нервы в узде. Причина такого воздействия этого блюда – витамины группы В, присутствующие в овсянке.

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Питание, Факты, Завтрак, Овсянка, Каша.
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