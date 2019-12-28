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Желудок будет работать на ура: три рецепта, которые Вы оцените

Желудок будет работать на ура: три рецепта, которые Вы оцените
15:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали, как "запустить" желудок без лекарств и улучшить пищеварение.

Задумываться о пищеварении большинство из нас начинает, когда оно дает сбои. Чтобы не доводить все до крайностей, нужно сбалансировать и, при необходимости, ускорить процессы переваривания пищи. Как это сделать? Эксперты собрали для вас самые эффективные рецепты.

Начните день с кефира

Утром, когда мы просыпаемся, организм еще не готов к активной работе, в том числе, к перевариванию пищи. Запустить пищеварительную систему поможет стакан кефира. Кислота в этом продукте разжигает пищеварительный огонь, а белок способствует работе ферментативной системы.

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Съешьте немного горчицы

Ускорить переваривание тяжелых для желудка продуктов помогут острые специи, в частности, горчица. Эта приправа увеличивает выделение желудочного сока во время еды, поэтому способствует пищеварительному процессу.

Стакан теплой воды перед едой и горячей – между блюдами

Подготовьте желудок к приему пищи – выпейте за 20-30 минут стакан теплой воды (около 36-37 градусов). Такая вода смоет остатки желудочного сока, который находился в желудке долгое время, и уйдет в кишечник. Освобожденный желудок выделит свежий желудочный сок, который переварит пищу более эффективно. Вода должна быть обязательно близкой к температуре тела, поскольку холодные напитки гасят пищеварительное "пламя" и усложняют переваривание пищи.

А во время еды позвольте себе два-три глотка горячей воды. Она обеспечит хорошее увлажнение без "затопления" пищеварительной системы, когда она только начинает пищеварение.

После еды воду уже пить нельзя – она снижает концентрацию желудочного сока как раз в процессе переработки пищи, что чревато тяжестью в желудке и его "остановкой".

Вся польза кисломолочных продуктов

Имбирь с лимоном и солью перед едой

Разжечь огонь пищеварения поможет имбирь с лимоном и солью. Приступая к сытной пище, съешьте кусочек свежего имбиря с подсоленной долькой лимона. Такой коктейль активизирует слюнные железы, вырабатывая необходимые ферменты, поэтому питательные вещества в пище легко усваиваются.

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Все по теме:

Имбирь, Лекарства, Еда, Кефир, Лимон, Желудок, Пищеварение, Горчица.
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