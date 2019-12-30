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Кайенский перец: полезные свойства

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Кайенский перец: полезные свойства
23:15 Пн, 30 Декабрь 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Кайенский перец обладает уникальными целебными свойствами, поэтому если вы не страдает заболеваниями ЖКТ, то обязательно включите его в свой рацион.

  • 1

    Как и большинство известный нам видов перца, кайенский перец относится к семейству Capsicum. После того как плоды кустарника высушены, их перемалывают в порошок. Он имеет обманчивый приятный и мягкий запах, а на вкус – жгучий.

    Нормализует работу кишечника

    Благодаря способности убивать патогенную микрофлору, кайенский перец нормализует обменные процессы и предотвращает газообразование.

  • 2

    Нормализует сахар в крове

    Ряд исследований подтвердили, что кайенский перец предотвращает резкое падение уровня сахара в крови и продлеват ощущение сытости.

  • 3

    Нейтрализует токсины

    Капсаицин содержащийся в перце, нейтрализует токсичные вещества, которые поступают к нам в организм, а также предотвращает мутацию клеток.

  • 4

    Нормализует сосуды

    Нормализует работу сосудов, независимо от проблемы. Расширяет, когда они узкие, или сужает, когда они расширенные.

  • 5

    Серотонин

    Способствует активной выработки «гормонов счастья», включая серотонин.

  • 6

    Антибактериальное действие

    При местном применении заживляет раны, а при употреблении в пищу оказывает антибактериальное действие на ЖКТ.

  • 7

    Печень

    Нормализует работу печени и желчного пузыря, за счет уменьшая числа жировых клеток в печени и крови.

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Здоровье, Перец, Полезные свойства, Кайенский перец, Советы медиков, Свойства кайенского перца.
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