Кайенский перец: полезные свойства

Как и большинство известный нам видов перца, кайенский перец относится к семейству Capsicum. После того как плоды кустарника высушены, их перемалывают в порошок. Он имеет обманчивый приятный и мягкий запах, а на вкус – жгучий.
Нормализует работу кишечника
Благодаря способности убивать патогенную микрофлору, кайенский перец нормализует обменные процессы и предотвращает газообразование.
Нормализует сахар в крове
Ряд исследований подтвердили, что кайенский перец предотвращает резкое падение уровня сахара в крови и продлеват ощущение сытости.
Нейтрализует токсины
Капсаицин содержащийся в перце, нейтрализует токсичные вещества, которые поступают к нам в организм, а также предотвращает мутацию клеток.
Нормализует сосуды
Нормализует работу сосудов, независимо от проблемы. Расширяет, когда они узкие, или сужает, когда они расширенные.
Серотонин
Способствует активной выработки «гормонов счастья», включая серотонин.
Антибактериальное действие
При местном применении заживляет раны, а при употреблении в пищу оказывает антибактериальное действие на ЖКТ.
Печень
Нормализует работу печени и желчного пузыря, за счет уменьшая числа жировых клеток в печени и крови.