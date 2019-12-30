Кайенский перец: полезные свойства

1 Как и большинство известный нам видов перца, кайенский перец относится к семейству Capsicum. После того как плоды кустарника высушены, их перемалывают в порошок. Он имеет обманчивый приятный и мягкий запах, а на вкус – жгучий. Нормализует работу кишечника Благодаря способности убивать патогенную микрофлору, кайенский перец нормализует обменные процессы и предотвращает газообразование.

2 Нормализует сахар в крове Ряд исследований подтвердили, что кайенский перец предотвращает резкое падение уровня сахара в крови и продлеват ощущение сытости.

3 Нейтрализует токсины Капсаицин содержащийся в перце, нейтрализует токсичные вещества, которые поступают к нам в организм, а также предотвращает мутацию клеток.

4 Нормализует сосуды Нормализует работу сосудов, независимо от проблемы. Расширяет, когда они узкие, или сужает, когда они расширенные.

5 Серотонин Способствует активной выработки «гормонов счастья», включая серотонин.

6 Антибактериальное действие При местном применении заживляет раны, а при употреблении в пищу оказывает антибактериальное действие на ЖКТ.