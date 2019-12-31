Медики назвали полезные свойства имбиря

Новости шоу бизнеса:Имбирь – источник энергии на каждый день.

Если вы чувствуете усталость и подавленность изо дня в день – вне зависимости от количества отдыха – и ищете естественное тонизирующее средство без тонны кофеина, то стоит включить в рацион больше имбиря. Этот пряный корень не только улучшает вкус пищи, но и повышает уровень энергии безопасным и естественным способом.

Имбирь уменьшает воспаления

Имбирь содержит соединения, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами. Это уменьшает риск развития многих хронических заболеваний, вызывающих усталость, таких как болезни сердца и рак. Он помогает при боли в суставах и неподвижности, вызванной артритом.

Имбирь снижает риск бактериальных инфекций

Инфекции – вот еще один источник усталости. Имбирь помогает решить и эту проблему. Тысячи лет его использовали в народной медицине в качестве природного антибиотика, так как он способен бороться с инфекциями, вызванными бактериями. Среди многих преимуществ этого народного средства – отсутствие побочных эффектов.

Имбирь борется с вирусными инфекциями

Холодный сезон идет в ногу с гриппом. Грипп и другие респираторные инфекции отнимают силы у организма, и может пройти несколько недель после болезни до возвращения к нормальному состоянию. В этом может помочь ежедневное употребление имбиря. Исследования показали, что имбирь эффективен против вируса RSV, который вызывает многие простудные заболевания.

Имбирь нормализует сахар в крови

Для диабетиков и пре-диабетиков неустойчивый уровень сахара в крови может стать причиной хронической усталости. Если не бороться с этой ситуацией, можно приобрести долгосрочные проблемы со здоровьем. В одном исследовании люди с диабетом второго типа принимали 2 г имбиря ежедневно, и их уровень сахара, измеренный натощак, снизился на 12%.

Имбирь уменьшает менструальные боли

Усталость и боль, которыми сопровождаются критические дни, также истощают организм. Соединения куркумина, которые присутствуют в имбире, помогут решить эту проблему. Женщины, принимавшие в этот период 1 г имбиря, чувствовали эффект, сравнимый с приемом ибупрофена.

Имбирь повышает умственный потенциал

Физическая усталость – не единственная проблема, существует и спад умственной деятельности. Если ваши мысли в тумане или мозг работает вяло, есть проблемы с концентрацией внимания, памятью и рассеянностью, нужно начать принимать имбирь.

Имбирь укрепляет иммунную систему

Помимо противовирусных и антибактериальных свойств, имбирь обладает способностью встряхивать иммунную систему, помогая противостоять болезням. Это отличный источник бета-каротина, который снижает окислительный процесс в клетках и даже помогает замедлить процесс старения.

Если вы хотите воспользоваться лучшими дарами природы – ешьте больше имбиря. Можно делать имбирный чай, добавлять порошок имбиря в горячие блюда, коктейли и десерты. Начните чувствовать себя лучше уже сегодня!