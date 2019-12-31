Скачать
Вторник, 31.12.2019
"Спекулятивный спрос": Гончарук объяснил ослабление гривни
"Спекулятивный спрос": Гончарук объяснил ослабление гривни
"Я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня": Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Месси - спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
Месси - спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках
С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках

Медики назвали полезные свойства имбиря

Медики назвали полезные свойства имбиря
01:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Имбирь – источник энергии на каждый день.

Если вы чувствуете усталость и подавленность изо дня в день – вне зависимости от количества отдыха – и ищете естественное тонизирующее средство без тонны кофеина, то стоит включить в рацион больше имбиря. Этот пряный корень не только улучшает вкус пищи, но и повышает уровень энергии безопасным и естественным способом.

Имбирь уменьшает воспаления

Имбирь содержит соединения, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами. Это уменьшает риск развития многих хронических заболеваний, вызывающих усталость, таких как болезни сердца и рак. Он помогает при боли в суставах и неподвижности, вызванной артритом.

Имбирь снижает риск бактериальных инфекций

Инфекции – вот еще один источник усталости. Имбирь помогает решить и эту проблему. Тысячи лет его использовали в народной медицине в качестве природного антибиотика, так как он способен бороться с инфекциями, вызванными бактериями. Среди многих преимуществ этого народного средства – отсутствие побочных эффектов.

Имбирь борется с вирусными инфекциями

Холодный сезон идет в ногу с гриппом. Грипп и другие респираторные инфекции отнимают силы у организма, и может пройти несколько недель после болезни до возвращения к нормальному состоянию. В этом может помочь ежедневное употребление имбиря. Исследования показали, что имбирь эффективен против вируса RSV, который вызывает многие простудные заболевания.

Имбирь нормализует сахар в крови

Для диабетиков и пре-диабетиков неустойчивый уровень сахара в крови может стать причиной хронической усталости. Если не бороться с этой ситуацией, можно приобрести долгосрочные проблемы со здоровьем. В одном исследовании люди с диабетом второго типа принимали 2 г имбиря ежедневно, и их уровень сахара, измеренный натощак, снизился на 12%.

Имбирь уменьшает менструальные боли

Усталость и боль, которыми сопровождаются критические дни, также истощают организм. Соединения куркумина, которые присутствуют в имбире, помогут решить эту проблему. Женщины, принимавшие в этот период 1 г имбиря, чувствовали эффект, сравнимый с приемом ибупрофена.

Имбирь повышает умственный потенциал

Физическая усталость – не единственная проблема, существует и спад умственной деятельности. Если ваши мысли в тумане или мозг работает вяло, есть проблемы с концентрацией внимания, памятью и рассеянностью, нужно начать принимать имбирь.

Имбирь укрепляет иммунную систему

Помимо противовирусных и антибактериальных свойств, имбирь обладает способностью встряхивать иммунную систему, помогая противостоять болезням. Это отличный источник бета-каротина, который снижает окислительный процесс в клетках и даже помогает замедлить процесс старения.

Не такие полезные, как мы все считали: продукты и напитки, с которыми нужно быть осторожнее

Если вы хотите воспользоваться лучшими дарами природы – ешьте больше имбиря. Можно делать имбирный чай, добавлять порошок имбиря в горячие блюда, коктейли и десерты. Начните чувствовать себя лучше уже сегодня!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Имбирь, Польза имбиря, Свойства имбиря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
02 Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
03 Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца
04 Много воды пить нельзя: ответ почему
05 Аппарат NASA готов к отправке на Красную планету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Большой обмен: Лутковская выступила против публикации данных лиц из списка ОРДЛО
Лутковская против публикации данных лиц из списка ОРДЛО
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
&quot;Сможем лучше понять&quot;: ученые проследили за процессом роста созревания семян
"Сможем лучше понять": ученые проследили за процессом роста созревания семян
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь