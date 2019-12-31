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Как очистить организм после праздников?

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Как очистить организм после праздников?
12:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если после бурной вечеринки на следующее утро вы не можете встать с кровати, возьмите на вооружение несколько советов, которые помогут вам вывести токсины из организма.

  • 1

    Простые способы быстро прийти в себя.

    Позади отличный вечер с друзьями в баре или пляжная вечеринка, свадьба двоюродного брата или день рождения лучшей подруги.

    Вероятно, вы чувствуете себя не очень хорошо и после всех этих развлечений вам обязательно нужно очистить организм от токсинов.

    Перед вами самые эффективные способы выведения токсинов из организма после употребления жирной пищи и алкоголя.

    Яблочный уксус

    Если после пробуждения у вас сильно кружится голова, выпейте 1 чайную ложечку яблочного уксуса натощак, даже если вам не нравится его вкус.

    Доказано, что яблочный уксус — это очень эффективное мочегонное и очищающее средство.

    Если вы страдаете от гастрита или совершенно не переносите вкус уксуса, разведите чайную ложечку уксуса в столовой ложке теплой воды. Выпейте одним глотком.

    Если вы страдаете от острого гастрита или хронической язвы желудка, просто не используйте это средство.

  • 2

    Фруктовые соки

    Речь идет только о свежевыжатых натуральных соках. Не пейте сок из порошка или пакетированные соки из магазина. Если вы не хотите выжимать сок сама, попросите кого-нибудь из своих близких сделать это для вас.

    Мы не советуем готовить сок с вечера, потому что в таком случае он теряет большую часть своих полезных свойств.

    Если вы живете одни и знаете, как тяжело выжать апельсиновый сок с похмелья, приготовьте его заранее и уберите в холодильник, прежде чем отправиться на вечеринку.

    Лучше всего выводят токсины из организма соки помело, ананаса и папайи. Очень важно не добавлять никакие подсластители, например, сахар или мед, и выпивать их минимум за 15 минут до завтрака или отхода ко сну.

  • 3

    Насыщение организма влагой

    Если вы будете пить много воды, это поможет вам вывести токсины из организма в конце недели, в особенности если вы перепили в выходные.

    Вода содержит в себе все, что нужно нашему организму, чтобы быть здоровым и чистым. Ее очищающий эффект невозможно ни с чем сравнить.

    Также вы можете пить натуральный травяной чай горячим или холодным. Если у вас болит живот, попробуйте принять отвар больдо, ромашки или мяты.

    Вы можете выращивать все эти лекарственные травы у себя дома — ухаживать за ними очень просто.

  • 4

    Фрукты и овощи

    Пейте больше натуральных свежевыжатых соков и временно воздержитесь от красного мяса, белой муки, прохладительных напитков, кофе, цельного молока, яичного желтка, колбасы и жареных продуктов.

    Ешьте больше сырых фруктов и овощей и готовьте из них разноцветные салаты.

    Возможно, томаты сейчас не самая лучшая идея, но сельдерей, петрушка и салат придутся как раз кстати. Вы также можете добавлять в готовые овощные блюда шпинат, мангольд и тыкву.

    Придерживайтесь этой простой диеты в течение нескольких дней — и вы убедитесь в ее чудодейственном эффекте.

  • 5

    Физические нагрузки

    Еще один отличный способ вывести токсины из организма — заняться спортом. Дело в том, что во время занятий спортом мы потеем, а вместе с потом из организма выводятся токсины.

    Если вы недолюбливаете фитнес, попробуйте просто походить по лестнице вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, пройдитесь пешком в быстром темпе вместо того, чтобы ехать на метро, и отправляйтесь за покупками пешком или на велосипеде, а не на машине.

  • 6

    Размеренное питание

    Добавьте к основным приемам пищи (завтраку, обеду, полднику и ужину) еще два легких перекуса (второй завтрак и паужин).

    Ешьте спокойно, медленно, размеренно, тщательно пережевывайте пищу.

    Помните, что желудок все еще страдает от того, что поздно ночью вы ели и пили, поэтому не усугубляйте его состояние.

    Ешьте часто и понемногу и попробуйте отказаться от добавки.

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Здоровье, Праздник, Организм, Праздничный стол, Советы медиков, Как очистить организм.
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