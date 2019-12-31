А фаст-фуд то полезен: чем же хороша "быстрая еда"

Новости шоу бизнеса:Ученые рассказали, что фаст-фуд обладает полезными свойствами для человеческого мозга.

По данным специалистов, так называемая "быстрая еда", которую обычно считают крайне вредной для организма, способна приносить пользу для мозговой активности.

Эксперты провели масштабный эксперимент, который продолжался в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.

Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в сетевых ресторанах быстрого питания, благотворно действуют на работу головного мозга.

К примеру, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержат в себе большую долю витамина B4.

За счет этого существенно усиливается стимуляция мыслительной деятельности и развивается способность логически мыслить.