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Сухая кожа: секреты правильного увлажнения зимой

Сухая кожа: секреты правильного увлажнения зимой
18:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Увлажняющий крем – главный компонент в уходе за сухой кожей.

Впрочем при холодной и сухой погоде, кажется, что его недостаточно и хочется наносить его на лицо в два раза больше и чаще. Но правильно ли так делать? Насколько это вредит вредит коже?

Дерматолог Мона Гохари рассказала о секретах ухода за кожей в холодное время года. Врач советует в таких случаях обращаться с кожей, как с телом: "одеть" его в несколько слоев средств.

Выбирайте средства, в которых есть глицерин, сквалан, гиалуроновая кислота и керамиды. Все они приносят коже пользу различными способами и дополняют друг друга.

Если кожа очень сухая, увлажняйте ее не легким лосьоном, а плотным кремом. Чтобы усилить эффект, следует использовать средства с гидратирующими компонентами на каждом этапе ухода за кожей. Начните с сыворотки, затем нанесите увлажняющий крем и закрепите эффект окклюзионным маслом.

Основные ошибки ухода за кожей, о которых вам нужно знать

Оно зафиксирует всю эту конструкцию и не позволит влаге испаряться.

Чаще всего применение слишком большого количества продуктов способно навредить, но, если кожа очень сухая, такой метод допустим.

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Здоровье, Уход за кожей, Увлажнение, Сухая кожа, Уход за кожей зимой.
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