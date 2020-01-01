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Ох, эти праздники: как не поправиться за период "постоянных застолий"

Ох, эти праздники: как не поправиться за период "постоянных застолий"
23:57 Ср, 1 Январь 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Гастроэнтеролог Екатерина Пазенко рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы хорошо чувствовать себя во время праздников и после.

Шумные застолья часто плохо влияют не только на вес, но и становятся причинами различных болезней, обострения хронических заболеваний, которые связаны с работой желудочно-кишечного тракта.

1. Определите заранее бюджет, который вы готовы потратить на продукты для праздничного стола. Придерживайтесь его! Выбирайте меньшее количество продуктов, но лучшего качества.

2. Следите за тем, что вы едите. Используйте калькулятор по оценке калорийности рациона и дневники питания.

3. Создавайте семейные традиции и ритуалы, которые не связаны с едой! Например, походы в театр, в парк, и тому подобное. Создайте традиции, ассоциированные с улучшением здоровья, ростом достижений и развитием семейных ценностей у детей.

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4. Если праздничная кулинария является традиционной для семьи – оформляйте ее как подарки. При этом фокусируйтесь не на приготовлении блюд, а на общении с родными.

5. Не ждите застолья и не садитесь за стол голодными. В день праздника обязателен завтрак, если ужин поздний, то обед и перекус! Это спасет от переедания.

6. Ограничьте количество алкоголя. Кроме других негативных последствий (ухудшение сердечного ритма, ухудшение зрения, и т. п.), алкоголь еще и очень калорийный.

7. В праздничные дни сделайте обязательными ежедневные прогулки на свежем воздухе (60-90 минут).

8. Каждый час вставайте с дивана и делайте зарядку по 10 минут.

9. Концентрируйтесь не на объемах пищи, а на новых вкусовых ощущениях.

10. Не дарите друг другу еду и алкоголь. Мы живем не в торговой изоляции, где еду выдают по талонам.

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11. Не дарите детям конфеты, чтобы ребенок не относился к сладкому как к награде или поощрению. Формируйте правильные пищевые привычки с детства. 

12. Не опустошайте гипермаркеты, ведь они же не на неделю закрываются. Подавляющая часть начинает работать уже с 1 января. Если что-то и закончится, сможете со временем докупить.

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Питание, Здоровье, Лишний вес, Праздники.
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