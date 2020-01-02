Питание для крепких сосудов: самые полезные продукты

Какие продукты помогут нам предотвратить тромбоз и эмболию, рассказали диетологи.
Лимон
Мы уже не раз рассказывали о пользе лимона. Многие знают, что он укрепляет иммунную систему, помогает выводить из организма токсины и нейтрализовывать действие свободных радикалов.
Но знаете ли вы, что лимон улучшает кровообращение и повышает выработку красных кровяных телец?
Поэтому старайтесь каждый день выпивать по стакану лимонного сока. Можно также приправлять им салаты.
Оливковое масло
Оливковое масло первого холодного отжима — это просто дар природы, богатый жирными кислотами Омега-6 и идеальный для снижения уровня плохого холестерина в крови.
Оливковое масло помогает сохранять упругость стенок артерий и уменьшать отложения холестерина на них. Благодаря этому улучшается кровообращение и уменьшается риск образования тромбов.
Авокадо
Авокадо, если его есть в меру, не грозит фигуре, и оно так же (если не больше) полезно, как и оливковое масло.
Рекомендуется съедать на завтрак по половине этого фрукта 3 раза в неделю. Это очень полезно.
Зубчик чеснока в день
Съедайте как минимум 1 зубчик чеснока в день.
Он богат аллицином, ферментом, который улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и иммунной системы. И он предотвращает образование тромбов.
Артишоки
Очень рекомендуем готовить на ужин вареные артишоки. К ним хорошо добавить немного уксуса, оливкового масла и лимона. Просто чудесное блюдо!
Этот овощ помогает предотвращать образование тромбов и эмболию.
Сельдерей
Сельдерей богат антиоксидантами, витаминами и фитоэлементами, регулирующими артериальное давление.
Он помогает уменьшать уровень кортизола в крови. Это гормон стресса, очень плохо действующий на сердечно-сосудистую систему.
Если вы будете регулярно употреблять сельдерей в пищу, будь то в натуральном виде или в виде сока, ваши артерии станут более широкими и эластичными, и на их стенках будет меньше атеросклеротических бляшек.
Черничный сок
Одно из лучших натуральных средств для улучшения кровообращения — это, без сомнения, черника.
Она также противодействует образованию тромбов.
Можно пить черничный сок, можно есть сушеную и даже замороженную (когда нет свежей) чернику.
Красное вино
Выпивайте бокал красного вина в день, и риск возникновения у вас сердечного приступа или тромбоза значительно уменьшится.
Этот чудесный напиток из винограда богат мощными антиоксидантами. Они и этанол помогают регулировать уровень холестерина в крови.
Красное вино уменьшает бляшки на стенках артерий и замедляет их формирование. Оно также улучшает кровообращение.
Пить этот напиток надо умеренно, тогда ты получишь от него максимальную пользу.
Морковь
Морковь просто чудесна. Она освежает, у нее очень приятный вкус, ее можно сочетать практически с любыми продуктами, и она помогает нам предотвратить тромбоз и эмболии.
Это происходит благодаря тому, что в ней содержится много бета-каротина. Этот жирорастворимый витамин полезен для сердца, и он нормализует уровень холестерина в крови.