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Питание для крепких сосудов: самые полезные продукты

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Питание для крепких сосудов: самые полезные продукты
08:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Тромбоз и эмболия — очень опасные патологические состояния, связанные с закупоркой кровеносного сосуда.

  • 1

    Какие продукты помогут нам предотвратить тромбоз и эмболию, рассказали диетологи.

    Лимон

    Мы уже не раз рассказывали о пользе лимона. Многие знают, что он укрепляет иммунную систему, помогает выводить из организма токсины и нейтрализовывать действие свободных радикалов.

    Но знаете ли вы, что лимон улучшает кровообращение и повышает выработку красных кровяных телец?

    Поэтому старайтесь каждый день выпивать по стакану лимонного сока. Можно также приправлять им салаты.

  • 2

    Оливковое масло

    Оливковое масло первого холодного отжима — это просто дар природы, богатый жирными кислотами Омега-6 и идеальный для снижения уровня плохого холестерина в крови.

    Оливковое масло помогает сохранять упругость стенок артерий и уменьшать отложения холестерина на них. Благодаря этому улучшается кровообращение и уменьшается риск образования тромбов.

  • 3

    Авокадо

    Авокадо, если его есть в меру, не грозит фигуре, и оно так же (если не больше) полезно, как и оливковое масло.

    Рекомендуется съедать на завтрак по половине этого фрукта 3 раза в неделю. Это очень полезно.

  • 4

     Зубчик чеснока в день

    Съедайте как минимум 1 зубчик чеснока в день.

    Он богат аллицином, ферментом, который улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и иммунной системы. И он предотвращает образование тромбов.

  • 5

    Артишоки

    Очень рекомендуем готовить на ужин вареные артишоки. К ним хорошо добавить немного уксуса, оливкового масла и лимона. Просто чудесное блюдо!

    Этот овощ помогает предотвращать образование тромбов и эмболию.

  • 6

    Сельдерей

    Сельдерей богат антиоксидантами, витаминами и фитоэлементами, регулирующими артериальное давление.

    Он помогает уменьшать уровень кортизола в крови. Это гормон стресса, очень плохо действующий на сердечно-сосудистую систему.

    Если вы будете регулярно употреблять сельдерей в пищу, будь то в натуральном виде или в виде сока, ваши артерии станут более широкими и эластичными, и на их стенках будет меньше атеросклеротических бляшек.

  • 7

    Черничный сок

    Одно из лучших натуральных средств для улучшения кровообращения — это, без сомнения, черника.

    Она также противодействует образованию тромбов.

    Можно пить черничный сок, можно есть сушеную и даже замороженную (когда нет свежей) чернику.

  • 8

    Красное вино

    Выпивайте бокал красного вина в день, и риск возникновения у вас сердечного приступа или тромбоза значительно уменьшится.

    Этот чудесный напиток из винограда богат мощными антиоксидантами. Они и этанол помогают регулировать уровень холестерина в крови.

    Красное вино уменьшает бляшки на стенках артерий и замедляет их формирование. Оно также улучшает кровообращение.

    Пить этот напиток надо умеренно, тогда ты получишь от него максимальную пользу.

  • 9

    Морковь

    Морковь просто чудесна. Она освежает, у нее очень приятный вкус, ее можно сочетать практически с любыми продуктами, и она помогает нам предотвратить тромбоз и эмболии.

    Это происходит благодаря тому, что в ней содержится много бета-каротина. Этот жирорастворимый витамин полезен для сердца, и он нормализует уровень холестерина в крови.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Сосуды, Советы медиков, Чем можно укрепить сосуды.
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