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Гипоксии как и не было: целебные свойства липового чая

Гипоксии как и не было: целебные свойства липового чая
10:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Смена погоды в больших городах переносится довольно сложно из-за чрезмерной загазованности воздуха и элементарной нехватки кислорода, но врачи уверяют: улучшить состояние и поддержать организм можно проверенным народным средством.

Гипоксия возникает у большинства граждан, проще говоря – это элементарная нехватка кислорода, из-за которой страдают сердце, печень, почки и, в первую очередь, мозг. Особенно такое состояние опасно для людей, склонных к аритмии и скачкам давления, имеющих сердечные недуги и хронические заболевания, тогда как молодые люди, не имеющие явных патологий и заболеваний, могут его даже не замечать. Впрочем, это совершенно не значит, что такое состояние пройдет бесследно для работы внутренних систем организма.

"В условиях загрязнения воздуха организму катастрофически не хватает кислорода, возникает так называемая гипоксия. Противостоять этому явлению довольно сложно – разве что уехать в деревню или провести отпуск в горах Карпат. Для облегчения состояния и помощи организму в работе существует множество препаратов, но я бы рекомендовала не спешить их принимать, особенно без консультации с врачом.

Прекрасно справляется с гипоксией известное издавна средство – липовый чай. Он позитивно воздействует на головной мозг и внутренние органы, успокаивает и даже утоляет жажду. Чай из липы абсолютно безвреден и годится для ежедневного применения. Его можно давать даже маленьким деткам (разумеется, чай не должен быть крепким) чтобы улучшить сон и успокоить их. Особенно полезно пить липу перед сном – она поможет расслабиться и хорошо выспаться", — рассказывает специалист.

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Липа также показана для восстановления нервной системы и сердца при сердечной недостаточности, атеросклерозе, а также в качестве легкого натурального успокоительного.

Кстати, ошибочно считается, что целебными свойствами обладают лишь цветы липы, но это не так — листья и семена, оставшиеся на месте соцветий, содержат в себе не меньше активных веществ и их, к слову, можно собирать в течение июля. Главное не забывать, что место сбора должно быть чистым и находиться как можно дальше от магистралей и людных мест.

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Чай, Полезные свойства, Липовый чай, Гипоксия.
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