Лучшие травы для быстрого похудения

1 Не все травы, обладающие этими свойствами, одинаково полезны и эффективны. Некоторые обладают способностью только улучшать пищеварение, другие – только ускорять обмен веществ. Есть растения, обладающие сразу комплексом полезных свойств, но некоторые из них могут иметь побочные действия или запрещены для продолжительного применения. Поэтому мы рассмотрим лишь наиболее безопасные и эффективные для похудения растения. Зеленый чай Зеленый чай ускоряет обмен веществ и сжигание жиров в жировых клетках. Кофеин – самый мощный компонент зеленого чая, который помогает ускорить обмен веществ. Кроме того, зеленый чай содержит еще несколько сильных антиоксидантов с похожим действием. Зеленый чай полезнее черного чая или кофе, поскольку содержит уникальные антиоксиданты и флавоноиды, помогающие сбросить вес, и витамин С.

2 Звездчатка (Мокричник) Звездчатка обладает способностью расщеплять молекулы жиров. Рекомендуется употреблять ее в сочетании с корнем лопуха, чтобы сбалансировать полезные и вредные жиры в организме: звездчатка расщепляет жиры, а лопух помогает выводить их из организма. В виде чая смесь этих трав поможет к тому же подавить аппетит, уменьшить эмоциональное переедание и нормализовать пищеварение.

3 Корица Обладает термогенным эффектом, то есть способна сжигать жиры. Снижает уровень вредного холестерина в крови и триглицеридов. Благодаря своим свойствам регулировать уровень сахара в крови и помогать усваивать сахар, корица способна лечить начальные стадии диабета и метаболического синдрома. Рекомендуемая доза – по крайней мере 1 ч.л. молотой корицы ежедневно.

4 Корень одуванчика Помогает эффективно усваивать жиры и нормализовать работу печени. Обладает тонизирующими и стимулирующими свойствами, а также очищает организм от вредных веществ.

5 Крапива Крапива чрезвычайно богата полезными веществами: тут и витамины С и Е, и минералы (кальций, магний, железо, калий), которые укрепляют кости, тонизируют мышцы и очищают организм от токсинов. Считается, что крапива обладает термогенными свойствами. Но есть у крапивы и еще одно, менее выряженное качество, полезное для похудения – она питает организм на клеточном уровне, избавляя вас от чувства голода и эмоционального переедания.

6 Фенхель Фенхель – диуретик, способный к тому же ослаблять чувство голода и придавать энергию организму. Для большего похудательного эффекта рекомендуется сочетать в чае семена фенхеля с крапивными листьями. Ежедневная доза: 1 ст. л. семян фенхеля и 2 ст. л. крапивы на 3 стакана кипятка. Превышать дозу нельзя, так как в большом объеме фенхель может быть токсичен.

7 Льняное семя Льняное семя обладает сильными слабительными свойствами, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает подавлять чувство голода, поскольку разбухает во время пищеварительного процесса в 5 раз! Насыщенное витаминами и фитонутриентами, оно также — отличный источник белка, клетчатки и жирных кислот Омега-3. Это настоящий подарок природы! Съешь столовую ложку льняного семени за полчаса до еды, и тебе потребуется гораздо меньше пищи, чтобы утолить голод. А значит, ты сможешь легче похудеть, а заодно еще и укрепишь этим свою иммунную систему.

8 Подорожник Семена подорожника сходны по действию с льняным семенем – их прием (1 ст. л.) с небольшим количеством воды за полчаса до еды помогает отсрочивать чувство голода и потреблять меньше пищи. Отвар из листьев подорожника тоже может помочь в похудении благодаря высокому содержанию в них специфических веществ — полифенолов.

9 Боярышник Улучшает циркуляцию крови и уменьшает содержание в крови вредных жиров. Кроме того, боярышник стимулирует работу щитовидной железы, чем ускоряет обмен веществ. Еще одно свойство боярышника, которое пригодится всем желающим похудеть, — он помогает тяжелой, трудно перевариваемой пище проходить желудочно-кишечный тракт.

10 Петрушка Кроме того, что петрушка содержит много витаминов, она обладает мочегонными свойствами. Сок или отвар петрушки помогает поддерживать в крови постоянный уровень сахара, тем самым уменьшая чувство голода и скачки настроения, особенно во время строгих диет. Петрушка к тому же — один из лучших источников железа, который доставляет в кровь кислород.

11 Гибискус Гибискус часто включают в состав чаев для похудения благодаря его приятному вкусу и содержанию в нем некоторых веществ, способствующих похудению. В гибискусе много хрома и аскорбиновой кислоты, а также гидроксицитратной кислоты. Гибискус обладает мягкими слабительными и мочегонными свойствами. Но лучше использовать его не в отдельности, а в сочетании с другими травами.

12 Худия Гордонии (Hoodia Gordonii) Худия Гордонии – это кактусовидное растение, найденное в пустынях Африки. В течение многих столетий оно использовалось местными племенами для подавления аппетита во время глобального голода или длительных переходов через пустыню. С недавнего времени Hoodia Gordonii приобретает все большую популярность по всему миру как помогающее похудеть без побочных эффектов. Его можно найти в аптеках в виде капсул, порошка или таблеток.

13 Кайенский перец Кайенский перец содержит вещество, известное как капсаицин, которое и является источником остроты в перце. Капсаицин чрезвычайно действенно ускоряет пищеварение и метаболизм в организме, обладает также термогенным эффектом, то есть сжигает жиры. Кроме того, он способствует повышенной выработке слюны, что тоже способствует хорошему пищеварению и лучшей усвояемости пищи. К сожалению, из-за своей остроты кайенский перец пригоден только для людей без желудочно-кишечных заболеваний.

14 Спирулина (морская водоросль) Являясь отличным источником таких минералов, как хром и йод, спирулина представляет собой природный стимулянт щитовидной железы, ускоряющий метаболизм и сжигание жиров. Приобрести спирулину можно в аптеке в сушеном виде, а также в виде капсул или таблеток.

15 Женьшень Тонизирует и помогает ускорять обмен веществ.