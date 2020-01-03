Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Вальверде рассказал о планах Барселоны в зимнее трансферное окно
Вальверде рассказал о планах Барселоны в зимнее трансферное окно
В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад
В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад

Удивительные, полезные свойства соли

Удивительные, полезные свойства соли
21:08 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Изначально соль – это один из химических элементов, название которому – хлористый натрий.

Тема поваренной соли в рационе человека чрезмерно “обросла” домыслами и безосновательными мнениями.

За советами ограничить ее потребление, скорее всего, стоит невежество, дилетантство и непрофессионализм.

Эксперимент ученых из Немецкого центра авиации и космонавтики в сотрудничестве с коллегами из Германии и США позволил озвучить и так хорошо известные факты огромной пользы соли, которая позволяет человеку сохранять воду в организме.

Группы из мужчин в течение 105 и 520 дней содержали в замкнутом пространстве при соблюдении строгой диеты. При этом ученые строго контролировали потребление пищи, жидкости и соли. Доза поваренной соли периодически менялась, доступ к напиткам для испытуемых был неограниченным.

ТОП-8 растительных средств с мощным противовирусным действием

Выяснилось, что соль действительно увеличивает жажду, но лишь на короткое время. В целом при высоком потреблении соли участники пили даже меньше и выделяли мегьше мочи, так как у них лучше работал механизм удерживания воды в организме. Лишняя соль нормально выводилась, а вода вновь возвращалась в оборот из почек.

Единственной издержкой этого энергоемкого процесса была повышенная потребность в пище.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Соль, Советы медиков, Польза соли, Полезные свойства соли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 4 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон и Путин обсудили Украину
Макрон и Путин обсудили Украину
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко (Видео)
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент
В ООН отреагировали на гибель иранского генерала
В ООН отреагировали на гибель иранского генерала
Лунный календарь на январь 2020
Лунный календарь на январь 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь