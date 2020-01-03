Как укрепить ногти в домашних условиях

Новости шоу бизнеса:Сильные, здоровые ногти — мечта каждой девушки.

Недостаток витаминов может довести наши ногти просто до катастрофического состояния.

Ведь только на таких можно сделать трендовый маникюр, который будет иметь нормальный вид.

Для того, чтобы вырастить и вырастить такие, надо применять все лайфакы, которые есть в нашем арсенале. Сегодня мы поделимся одним из них. Это средство для укрепления ногтевой пластины, который можно приготовить дома. Плюс средства в том, что его надо наносить только 2 раза в неделю.

Ингредиенты:

1/2 чашки апельсинового сока (свежевыжатого)

1 зубчик порезанного чеснока

Опустить ногти в эту смесь на 15 минут.

1/4 чашки оливкового масла. Подержать в ней руки в течение 10 минут.

Для удобства и бюджетности рецепта, можно использовать масло несколько раз. Теперь вы знаете, как без дорогих процедур сделать ваши ногти по-звездному красивыми.