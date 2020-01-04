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Яблочный уксус: этот напиток поможет активировать процесс похудения

Яблочный уксус: этот напиток поможет активировать процесс похудения
10:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи советуют начинать день со стакана воды с добавлением уксуса.

Яблочный уксус имеет в своем составе большое количество ценных минеральных веществ и множество органических кислот, поэтому он понижает аппетит, активизирует обмен веществ и расщепление углеводов и жиров.

Но это все, конечно же, индивидуально.

Для одних эффективным оказывается яблочный уксус для похудения, некоторым уксус помогает улучшить состояние кожи, а другим он вовсе не помогает. Конечно же, лучше применять уксус собственного приготовления.

Худеть при помощи яблочного уксуса достаточно просто. Для этого нужно до еды выпить стакан воды, в которую нужно добавить одну столовую ложку яблочного уксуса и половину чайной ложки меда. В жару в напиток можно добавить льда.

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Чтобы потерять вес, зарядиться энергией и улучшить пищеварение, нужно каждый день натощак выпить один стакан теплой воды со столовой ложкой яблочного уксуса.

Есть еще одна схема похудения при помощи яблочного уксуса, когда одна доза уксуса (две чайных ложки на стакан вод) выпивается утром за завтраком, вторая в любое удобное вам время, а третья перед сном.

Яблочный уксус можно также добавлять в разнообразные соусы к рыбе, мясу, а также овощам. Яблочный уксус, а также обычный уксус используются также при ополаскивании фруктов и овощей для профилактики (особенно в жару и в регионах, где распространены желудочно-кишечные инфекции), а также для вымачивания мяса.

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Важно сказать о том, что раствор яблочного уксуса рекомендуется пить через трубочку, чтобы кислота не разъедала зубную эмаль. После этого нужно обязательно прополоскать рот.

Яблочный уксус запрещается пить тем, у кого повышенная кислотность или гастрит.

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Питание, Здоровье, Похудение, Яблочный уксус, Уксус.
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