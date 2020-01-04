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Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога

Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога
14:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Дерматолог рассказала, как часто можно мыть разного типа волосы.

Уход за волосами – это важная бьюти-процедура в жизни множества людей, но вопросы о частоте мытья никогда не теряют актуальности.

О том, как часто следует мыть свою шевелюру, рассказала авторитетный американский дерматолог Кэролин Гох.

По словам Гох, многие люди все еще неправильно моют голову – делают это слишком часто, или, наоборот, редко. Эксперт предупредила любителей мыться каждый день: на волосы постоянное мытье действует как стирка на вещи – они выцветают и изнашиваются.

"Волосы и состояние кожи головы защищает себум, который вырабатывают сальные железы. Он служит барьером против бактерий, увлажняет кожу и препятствует воздействиям извне. Если вы слишком часто моете голову, то устраняете тем самым защитный барьер кожи, открывая путь бактериям", — предостерегла дерматолог.

В то же время мыть голову лишь изредка тоже вредно, отметила Гох. По ее словам, из-за слишком редкого очищения себум «стекает» по прядям, забивает поры и может вызывать воспаления на коже головы.

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Волосы плотные или кудрявые, относящиеся к сухому или нормальному типу, эксперт порекомендовала мыть раз в три-четыре дня.

Тонкие и жирные волосы, способные выглядеть грязными уже к вечеру дня, специалист посоветовала мыть через день. Если их вид на второй день после мытья уже несвеж, лучше воспользоваться сухим шампунем, считает дерматолог.

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Здоровье, Волосы, Здоровые волосы, Мытье головы, Мытье волос.
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