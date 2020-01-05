Не молоком единым: продукты с высоким содержанием кальция (Фото)

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Молоко — не единственный источник кальция. В некоторых продуктах его гораздо больше, а усваивается он лучше.

Говорим молоко — подразумеваем кальций. Однако не только молочные продукты являются источником этого важного микроэлемента. В некоторых, совершенно неожиданных, овощах его даже больше. Разнообразив рацион, вы можете легко потреблять необходимые 1000 мг кальция в сутки, но при этом, не выпивая ни одного стакана молока. Кстати, в 100 граммах молока содержится 120 мг кальция, в то время как в твердом сыре его может быть до 500 мг.

Шпинат

В 100 граммах шпината 140 мг кальция, причем лучше усваивается не свежая зелень, а прошедшая термическую обработку. Лучше всего потушить ее маслом или сметаной, чтобы использовать в качестве полезного гарнира к рыбе. Помимо ценного кальция, шпинат содержит массу других микроэлементов, в том числе, калий и магний, что делает его идеальным продуктом для нормализации давления и укрепления сердечнососудистой системы.