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Лучший источник йода: чем полезны морские водоросли

Лучший источник йода: чем полезны морские водоросли
13:29 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Морские водоросли известны тем, что в них содержится большое количество йода.

Йод - важнейшей минерал, используемый организмом для выработки гормонов щитовидной железы. Эти гормоны, в свою очередь, помогают контролировать обмен веществ, развитие костей и мозга во время беременности.

В новом исследовании ученые из Дании и Гренландии определили содержание йода и диетическое воздействие съедобных морских водорослей.

Они обнаружили,что два вида водорослей, распространенных в Арктике, а именно Chondrus crispus (ирландский мох) и Ascophyllum nodosum, являются отличными источниками йода.

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Исследователи собрали образцы мочи у людей, живущих на Аммассалике, острове на юго-востоке Гренландии. Взрослые в возрасте от 50 до 69 лет сообщили о частоте их потребления водорослями. В течение двух дней 1,1 и 1,9 мг из 2,1 и 4,6 мг йода, выделенного из арктических водорослей выводились ими с мочой.

Большинство из участников исследования сообщали, что едет водоросли несколько раз в неделю. Это говорит о высокой биодоступности йода содержащихся в арктических водорослях.

Почему йод важен?

Люди должны получать достаточное количество йода из своего рациона, чтобы вырабатывать достаточное количество гормонов щитовидной железы. Эти гормоны помогают регулировать частоту сердечных сокращений, кровяное давление, температуру тела и даже массу тела.

Морская капуста - ценный источник йода для организма

Дефицит йода не только вызывает увеличение щитовидной железы - состояние, известное как зоб, - это также негативно влияет на работу мозга. Дефицит йода может даже задерживать умственное и умственное развитие детей грудного и раннего возраста, в результате чего у них IQ ниже среднего.

Если вам не нравятся водоросли на вкус, вы можете употреблять их виде добавок к пище.

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Питание, Здоровье, Гормоны, Польза, Йод, Морские водоросли.
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