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Ученые советуют каждый день пить морковный сок

Ученые советуют каждый день пить морковный сок
04:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Благодаря морковному соку можно предотвратить развитие раковых клеток и злокачественных опухолей в организме.

Испокон веков морковный сок был богатым витаминами А и С, которые так нужны организму. Необходимо акцентировать внимание на главных полезных свойствах этого напитка.

Во-первых, в морковном соке огромное количество антиоксидантов. Благодаря им можно говорить о борьбе со свободными радикалами в организме, которые замедляют процесс старения.

Во-вторых, благодаря морковному соку можно предотвратить развитие раковых клеток и злокачественных опухолей в организме. В этом полезном овоще огромное количество бета-каротина, который на 40% снижает риск развития онкологии.

Названо еще одно полезное свойство петрушки

В-третьих, морковный сок улучшает зрение. В этом овоще огромное количество витамина А, благодаря которому можно не только улучшить зрение, но и общее состояние организма.

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Морковный сок, Польза морковного сока, Полезные соки, Свойства морковного сока.
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