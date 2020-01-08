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Среда, 08.01.2020
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Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина

Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
21:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Моете голову ежедневно, а сальные железы все равно не на вашей стороне? Но то есть причины.

Привыкли часто мыть голову? Это приводит к выработке большого количества кожного сала, поэтому волосы быстро "жирнятся". Привыкайте к более редкому мытью. И делайте это только теплой водой, так как горячая вредит волосам.

Утром многие не успевают вымывать голову, поэтому проводят процедуру перед сном. А это не самый лучший вариант, так как кожное сало вырабатывается больше в ночное время. Если заведете привычку вымывать волосы по утрам, чувство свежести сохранится надолго.

Неподходящий шампунь, маска, которая приводит к большей жирности, или бальзам, высушивающий кончики. Если волосы часто жирнятся, то и шампунь нужно подбирать «для жирных волос».

Откажитесь от нанесения масок на корни, иначе вас ждут сосульки вместо шелковистой и рассыпчатой шевелюры. Бальзамы тоже подбирайте под свой тип волос, масла наносите только на длину. В крайнем случае выручат сухие шампуни – маленький баллон берите всегда с собой.

Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога

Еда напрямую влияет на внешний вид, в том числе и на состояние волос. Гормональный сбой часто случается из-за неправильного питания, что приводит к выработке большого количества кожного сала.

Лучше обратиться к трихологу, который поможет составить меню. Если еще не дошли до специалиста, для начала откажитесь от жирной пищи и фастфуда.

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Здоровье, Волосы, голова, Мытье головы.
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