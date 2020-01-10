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Будьте очень внимательны: основные признаки рака легких

Будьте очень внимательны: основные признаки рака легких
17:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Рак легких является одной из наиболее распространенных форм рака.

Согласно статистике, от этого заболевания чаще всего страдают курильщики, и в большинстве случаев - мужчины.

За многие годы врачи научились бороться с этим заболеванием. Главное, вовремя диагностировать рак легких и принять необходимые меры, чтобы избежать летального исхода. О начале развития болезни свидетельствуют некоторые симптомы, заметив хоть один из которых, необходимо срочно обращаться за помощью.

Хронический кашель

На этот симптом далеко не все сразу обращают внимание, списывая его на аллергию, загазованный воздуха, легкую простуду и т.д. Но, как говорят врачи, если кашель досаждает вам уже не первый день (две недели и более), при этом отсутствуют какие-либо признаки вируса или простуды, и не помогают противокашлевые лекарства, это может быть признаком рака.

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Кровяниста мокрота

Еще более серьезный симптом – присутствие крови в откашливаемой мокроте. Тем более, если вы курите. Этот признак может указывать на развитие туберкулеза, тяжелой формы бронхита или пневмонии, но также часто он сопровождает развитие ракового поражения легких.

Свист в легких

Присутствие хрипов и свиста в легких также привыкли списывать на простуду, а курильщики – еще и на свою вредную привычку, мол, легкие прокурены, что ж тут поделать. Но дело может быть вовсе не в простуде или оседании смол, а в развитии рака. Поэтому если хрипы в легких не проходят неделю и более, стоит лишний раз перестраховаться и обратиться к врачу.

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Одышка

Этот симптом привыкли связывать с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и никак не с проблемами с дыхательной системой. Поэтому большинство при появлении одышки тратит много времени на обследования у кардиолога, вовсе игнорируя необходимость проверить легкие. И зря, ведь, согласно данным врачей, это один из первых звоночков рака легких, при котором сужаются дыхательные каналы, возникает тяжелое дыхание и ощущение нехватки кислорода.

Боль в грудной клетке

Боль за грудной клеткой возникает при многих заболеваниях дыхательной системы – бронхит, пневмония, и даже при обычной простуде после переохлаждения. Но если этот симптом не проходит даже после выздоровления и беспокоит не только при глубоком вдохе или кашле, но и в состоянии покоя, это может быть признаком злокачественного новообразования. Поэтому не стоит ждать внезапного выздоровления. Обратитесь к врачу и пройдите тщательное обследование легких.

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Частые простуды

ОРВИ и простудными заболевания с кашлем в холодную пору года не удивишь. Но если эти заболевания случаются 4-5 раз за сезон, несмотря на полноценное лечение и корректировку работы иммунитета, есть повод задуматься об обследовании на рак легких. Злокачественное новообразование может блокировать часть дыхательных путей, приводя к развитию инфекции, при этом препятствуя воздействию лекарств на очаг заболевания. Поэтому вирусы и инфекции не поддаются лечению и мучают частыми рецидивами.

Скрипучий голос

Изменение тембра голоса, осиплость и появление скрипучих ноток многие списываю на ларингит. Это заболевание и правда провоцирует подобные изменения. Но, по словам онкологов, они могут быть еще и признаком рака легких. Так, опухоль поражает нерв, который контролирует голосовые связки, из-за чего те воспаляются, что и влияет на тональность голоса. Поэтому если симптомы ларингита не отступают три недели и дольше, запишитесь на обследование легких.

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Резкая потеря веса

Спровоцировать резкую и необъяснимую потер веса могут многие серьезные заболевания. В том числе и рак. Так, с началом стремительного деления, клетки злокачественной опухоли используют энергетические запасы организма для собственного питания, нарушая при этом процесс усваивания жиров, белков и углеводов, что и приводит к стремительной потере веса. При этом вас будет одолевать усталость, сонливость, потеря аппетита и постоянные головокружения.

Синдром барабанных палочек

Утолщение последних фаланг пальцев на руках и округление ногтевой пластины всегда свидетельствуют о заболеваниях легких, в частности, развитии злокачественных новообразований. Поэтому заметив на ваших руках изменения, не затягивайте с визитом к онкологу.

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Рак, Здоровье, Симптомы, Онкология, Рак легких, Признаки.
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