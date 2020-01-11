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Самые распространенные мифы о щитовидной железе, которые вводят в заблуждение

Самые распространенные мифы о щитовидной железе, которые вводят в заблуждение
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Важность щитовидной железы трудно переоценить. От ее работы зависит состояние всего организма.

Но из-за распространенности заболеваний щитовидной железы возникло много мифов. Действительно, во время заболевания щитовидной железы нельзя загорать, о чем свидетельствует ощущение кома в горле и многое другое объяснила эндокринолог Полина Факуляк.

Самые распространенные мифы о щитовидной железе

Миф 1. Все болезни щитовидной железы пройдут, если употреблять больше йода и морепродуктов.

Реальность: употребление йодсодержащих продуктов (прежде всего йодированной соли) – это профилактика йодного дефицита, которая обеспечивает нормальную работу здоровой щитовидной железы.

Миф 2. При болезнях щитовидной железы вредно бывать на солнце, нельзя ходить в сауну, противопоказаны физиотерапевтические процедуры и массаж.

Реальность: Нет ни одного исследования, которое подтвердило бы правдивость этого утверждения.

Миф 3. При заболеваниях щитовидной железы запрещено загорать.

Реальность: рекомендации относительно пребывания на солнце и различных парамедицинских процедур пациентам с заболеваниями щитовидной железы не отличаются от тех, которые дают здоровым людям. Ультрафиолетовое излучение представляет опасность с точки зрения злокачественных процессов на коже, но не влияет на состояние железы.

Миф 4. Ком в горле – признак заболевания щитовидной железы

Реальность: дискомфорт в области шеи чаще всего связан с нервным напряжением. Из-за общей невротизации, явление может приобретать устойчивый характер. Многие пациенты с реальными проблемами щитовидной железы никакого дискомфорта в горле не испытывают. В то же время, желание обратиться к эндокринологу при появлении подобных жалоб не является ошибочным.

Миф 5. Любые узлы в щитовидной железы рано или поздно потребуют хирургического вмешательства.

Реальность: узлы в щитовидной железе бывают разные. Чаще всего – доброкачественные коллоидные образования. Реже узловые образования щитовидной железы бывают злокачественными или подозрительными (определяется при биопсии). Такие узлы требуют оперативного лечения в обязательном порядке. Другие виды узлов необходимо контролировать вместе с врачом.

Миф 6. При операции на щитовидной железе должны обязательно оставить часть железы.

Реальность: В ряде случаев, если нужна операция на щитовидной железе, ее надо удалять полностью (например, при болезни Грейвса, при некоторых онкологических заболеваниях). После операции нетрудно подобрать заместительную терапию левотироксином.

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Миф 7. Прием гормонов щитовидной железы вызывает привыкание.

Реальность: Препараты с гормонами, как и собственные гормоны, не вызывают привыкания.

Миф 8. Если школьнику давать ежедневно по 200 мкг йодида, он поумнеет и будет лучше учиться.

Реальность: не поумнеет. Интеллект закладывается при внутриутробном развитии. 200 мкг йодида в сутки надо было принимать маме во время беременности и кормления грудью.

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Здоровье, Факты, Мифы, Щитовидная железа, Щитовидка, Советы медиков.
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