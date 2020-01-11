Самые распространенные мифы о щитовидной железе, которые вводят в заблуждение

Новости шоу бизнеса:Важность щитовидной железы трудно переоценить. От ее работы зависит состояние всего организма.

Но из-за распространенности заболеваний щитовидной железы возникло много мифов. Действительно, во время заболевания щитовидной железы нельзя загорать, о чем свидетельствует ощущение кома в горле и многое другое объяснила эндокринолог Полина Факуляк.

Самые распространенные мифы о щитовидной железе

Миф 1. Все болезни щитовидной железы пройдут, если употреблять больше йода и морепродуктов.

Реальность: употребление йодсодержащих продуктов (прежде всего йодированной соли) – это профилактика йодного дефицита, которая обеспечивает нормальную работу здоровой щитовидной железы.

Миф 2. При болезнях щитовидной железы вредно бывать на солнце, нельзя ходить в сауну, противопоказаны физиотерапевтические процедуры и массаж.

Реальность: Нет ни одного исследования, которое подтвердило бы правдивость этого утверждения.

Миф 3. При заболеваниях щитовидной железы запрещено загорать.

Реальность: рекомендации относительно пребывания на солнце и различных парамедицинских процедур пациентам с заболеваниями щитовидной железы не отличаются от тех, которые дают здоровым людям. Ультрафиолетовое излучение представляет опасность с точки зрения злокачественных процессов на коже, но не влияет на состояние железы.

Миф 4. Ком в горле – признак заболевания щитовидной железы

Реальность: дискомфорт в области шеи чаще всего связан с нервным напряжением. Из-за общей невротизации, явление может приобретать устойчивый характер. Многие пациенты с реальными проблемами щитовидной железы никакого дискомфорта в горле не испытывают. В то же время, желание обратиться к эндокринологу при появлении подобных жалоб не является ошибочным.

Миф 5. Любые узлы в щитовидной железы рано или поздно потребуют хирургического вмешательства.

Реальность: узлы в щитовидной железе бывают разные. Чаще всего – доброкачественные коллоидные образования. Реже узловые образования щитовидной железы бывают злокачественными или подозрительными (определяется при биопсии). Такие узлы требуют оперативного лечения в обязательном порядке. Другие виды узлов необходимо контролировать вместе с врачом.

Миф 6. При операции на щитовидной железе должны обязательно оставить часть железы.

Реальность: В ряде случаев, если нужна операция на щитовидной железе, ее надо удалять полностью (например, при болезни Грейвса, при некоторых онкологических заболеваниях). После операции нетрудно подобрать заместительную терапию левотироксином.

Миф 7. Прием гормонов щитовидной железы вызывает привыкание.

Реальность: Препараты с гормонами, как и собственные гормоны, не вызывают привыкания.

Миф 8. Если школьнику давать ежедневно по 200 мкг йодида, он поумнеет и будет лучше учиться.

Реальность: не поумнеет. Интеллект закладывается при внутриутробном развитии. 200 мкг йодида в сутки надо было принимать маме во время беременности и кормления грудью.