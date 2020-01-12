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Одышка и усталость: какие симптомы указывают на проблемы работы сердца

Одышка и усталость: какие симптомы указывают на проблемы работы сердца
12:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Небольшие кровоподтеки под ногтями, при условии, что вы нигде не ударялись, могут указывать на инфекцию в области сердца.

Всевозможные заболевания сердца в наше время укладывают на больничную койку даже молодых людей.

Больное сердце никогда не заявляет о себе резко. О неладном всегда предупреждают множество сигналов организма, которым, увы, не все и не всегда уделяют внимание. Какие признаки подсказывают вам, что к сердцу нужно быть внимательнее? Давайте разберемся.

  • Апноэ сна

Паузы в дыхании во время сна и храп возникают по причине заболеваний сердца и при этом усугубляет его. При апноэ мозг недополучает кислород, нарушается циркуляция крови и усложняется работа сердца и нарушаются кардиоритмы.

  • Желто-оранжевая сыпь

Чрезвычайно высокие уровни триглицеридов могут спровоцировать появление на коже вокруг суставов пальцев рук и ног появление сыпи желто-оранжевого цвета, похожей на маленькие жировики. Наличие этого симптома означает, что в ваших сосудах имеются холестериновые отложения и это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности инсультом.

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  • Слабость в руках

Слабость в руках и плохая хватка также может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Исследования показывают, что высокая сила жима означает более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкая – наоборот.

  • Кровоподтеки под ногтями

Небольшие кровоподтеки под ногтями, при условии, что вы нигде не ударялись, могут указывать на инфекцию в области сердца, называемой эндокардитом. Такие же пятнышки появляются при диабете, который также является триггером.

  • Головокружение

Головокружение часто является прямым признаком проблем с сердцем, потому оно не перекачивает достаточно крови к мозгу. Головокружение, слабость и отдышка может быть симптомом аритмии и даже сердечного приступа.

  • Проблемы в постели

У мужчин с эректильной дисфункцией и у женщин при пониженном либидо или фригидносью могут иметься проблемы с кровообращением, связанные с высоким кровяным давлением или накопления холестериновых отложений на стенках сосудов.

  • Изменение цвета кожи

Голубые или серые пальцы рук и ног могут стать результатом нарушения циркуляции богатой кислородом крови, что часто бывает из-за порока сердца или при закупоренных кровеносных сосудах. Сосудистые сеточки появляются, когда холестерновые бляшки добрались до мелких сосудов. При эндокардите кровоизлияния под кожей могут появляться на ладонях и стопах.

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  • Кровоточащие десны

Эксперты не совсем понимают связь между болезнью десен и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но исследования показывают, что кровоточащие, опухшие или чувствительные десны часто сопровождают или провоцируют болезни сердца. Например, наличие заболеваний десен, которые могут привести к потере зуба, повышают риски инсульта. Одна теория гласит, что бактерии из десен попадают в кровь и провоцируют воспаление в сердце.

  • Темные пятна на шее

Темные пятна на тонкой коже (шея, подмышки, пах) появляются, когда у вас имеются проблемы с продуцированием гормона инсулина, про приводит к развитию сахарного диабета и последующих проблем с сердцем.

  • Одышка

Ощущение одышки может быть симптомом сердечной недостаточности, аритмии или сердечного приступа. Обратитесь к врачу, если у вас появляется отдышка после проделывания привычных для вас вещей или при появлении удушья в положении лежа. При появлении при это боли в груди вызывайте "скорую".

  • Отечность лодыжек

Скопление жидкости может также возникать от сердечной недостаточности и плохой циркуляции крови в ногах. Отекать ноги могут быть из-за сгустка крови, который блокирует циркуляцию крови от нижних конечностей к сердцу.

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  • Постоянная усталость

При сердечной недостаточности чувство усталости может одолевать, даже если вы спали достаточное количество времени. Причина тому – нарушение циркуляции крови в организме из-за сбоя в работе сердца.

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