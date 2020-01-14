Проблема нашего времени: как уберечься от хронической усталости

Новости шоу бизнеса:Все мы иногда чувствуем себя усталыми, пропадает желание что-то делать и мотивация вставать с постели.

Это нормально после тяжелого рабочего дня или тренировки. Но когда упадок сил становится нормой и постоянным ощущением, стоит бить тревогу! Это может быть СХУ – синдром хронической усталости. Такое положение является патологическим и человеку необходима медицинская помощь.

Более 2,5% жителей планеты болеют синдромом хронической усталости. Рассказываем, что это такое, как диагностировать и вылечить болезнь, а также предотвратить ее.

СХУ – заразная болезнь?

Основная опасность синдрома хронической усталости в том, что людям, которые страдают от недуга, часто не верят. Говорят, что это надуманная проблема и она в голове. А между тем синдром хронической усталости и миалгический энцефаломиелит – вполне реальная болезнь. Она является аутоиммунным заболеванием (такой же болезнью является, например, волчанка). Более того, может передаваться воздушно-капельным путем!

MЭ может распространяться как в эпидемиологических, так и в спорадических формах. Миалгический энцефаломиелит признан ВОЗ еще с 1969 года. Миалгический энцефаломиелит является очень изнурительной болезнью. Состояние усталости может сохраняться десятки лет, хотя пациенту не угрожает смерть. Например, больные СПИДОМ чувствуют себя так за 2 недели до смерти.

По оценкам ВОЗ, фактическая распространенность этого расстройства может быть гораздо выше, чем удается подсчитать. Поскольку большинство больных не знают о своем состоянии. Например, считается, что полмиллиона американцев имеют CFS-подобное состояние. Специалисты отмечают, что истинное положение дел может быть гораздо хуже.

Кто в зоне риска

Средний возраст больных – 33 года. В группе риска люди в возрасте 25-45 лет. Известно, что синдром в 4 раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. У подростков и детей эта болезнь проявляется редко. Однако, даже у детей до 5 лет может быть СХУ.

Также это болезнь жителей мегаполиса. Около 90% людей, которые страдают от синдрома усталости, живут в больших городах. Слишком быстрый темп жизни, постоянные переживания и стрессы, а также плохая экология способствуют заболеванию.

Больше всего больных зарегистрировано в США и Австралии. Но это может быть связано с тем, что здесь лучшее медицинское обслуживание и больные чаще обращаются к врачам.

Признаки СХУ

Если вы часто чувствуете себя усталыми, сон и отдых не помогают восстановить силы, часто болеете – есть смысл задуматься о визите к врачу. Среди других признаков, которые могут свидетельствовать о болезни:

бессонница

резкое снижение работоспособности

апатия, быстрая утомляемость

головные боли

депрессивное состояние, раздражение

боль во всем теле

нарушения иммунитета, частые болезни

Наблюдаете у себя эти признаки? Обязательно обратитесь к своему семейному врачу. Ведь СХУ сам по себе не проходит.

Синдром хронической усталости является одной из "невидимых болезней". Поэтому сопровождается проблемами с коммуникацией, социальной ролью человека. Пациенты часто страдают от изоляции, недостатка общения, а как следствие – от депрессии.

Диагностика синдрома хронической усталости

Не стоит путать просто переутомление с СХУ. Квалифицированный медик без проблем отличит одно от другого. Нет больше болезней, которые хотя бы отдаленно напоминали MЭ. Есть задокументировано более 60 различных симптомов при наличии этой болезни.

Не стоит полагаться на советы знакомых или интернет! Только врач на основе индивидуальных симптомов и ряда анализов назначает лечение.

Часть симптомов возможна и при других болезнях. Поэтому врачу необходимо провести исследования, чтобы исключить их. Например, ранняя стадия рака может по ощущениям напоминать СХУ. Также необходимо исключить туберкулез, соматические патологии, глистную инвазию.

Пациента ждет целый ряд анализов и обследований. От анализа крови до даже в некоторых случаях МРТ. Однако именно обследования помогут поставить точный диагноз и приступить к правильному лечению.

Лечение хронической усталости

К сожалению, современная медицина не знает четкого медикаментозного лечения для больных СХУ. Однако, изменение образа жизни способно значительно облегчить симптомы, а со временем – победить болезнь.

Все зависит от степени болезни. Медики назначают психотерапевтическое лечение. В некоторых случаях – прием медикаментов. В любом случае лечение должно быть комплексным.

Препараты назначают в зависимости от источника хронического состояния. Это могут быть антидепрессанты, дневные транквилизаторы, препараты магния.

Иногда пациентам советуют аутогенные тренировки. Человек при максимальном мышечном расслаблении использует самовнушение.

Профилактика синдрома хронической усталости

И людям, которые уже страдают от СХУ, и людям, которые хотят уберечься от болезни, надо соблюдать несколько банальных, но действенных правил.

Полноценный сон. Человеческому организму необходим отдых. Взрослому человеку нужно спать около 8 часов. Если есть возможность поспать днем, не отказывайте себе в удовольствии! Кстати, наиболее естественное время для дневного сна – между 14 и 16 часами.

Физическая активность. Сидячий образ жизни является причиной множества болезней. Простые тренировки, пешие прогулки, танцы, плавание – любая физическая активность, которая приносит вам удовольствие, должна быть в вашей жизни.

Адекватное питание. Не ради стройной фигуры, а ради здоровой полноценной жизни, наведите порядок в своей тарелке. Сбалансированный рацион, небольшие порции, больше овощей, правильное сочетание продуктов – помогут уберечь здоровье.

Контрастный душ. Эта несложная процедура способна предотвратить серьезную болезнь.

Занимайтесь тем, что нравится. Человеку необходимо отдыхать и получать наслаждение от жизни.

Также появление симптомов синдрома усталости могут вызвать определенные другие болезни: вазомоторный ринит, хронический гайморит, бронхоэктатическая болезнь. Поэтому стоит своевременно их вылечить и не допускать хронических состояний.

Не забывайте любить себя и ставить перед собой реальные цели и задачи. Переутомление не приводит к успеху. В погоне за успешностью современный человек часто забывает, зачем ему это все.

Синдром постоянной усталости проявляется на фоне переутомления, стрессов, плохого образа жизни, проблем экологии. Поэтому, чтобы оставаться здоровым, любите себя, отдыхайте, питайтесь полноценно и вкусно, не забывайте больше двигаться. А при первых подозрениях на болезнь обращайтесь к врачу!