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Простые привычки, которые помогут похудеть (Фото)

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Простые привычки, которые помогут похудеть (Фото)
23:17 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы расскажем про 10 привычек, которые облегчат процесс похудения.

  • 1

    Все мы знаем, что похудеть без упорной работы над собой практически невозможно. Однако ускорить процесс похудения без вреда для здоровья можно при помощи некоторых привычек.

    Глубокое дыхание

    При глубоком дыхании организму проще снижать уровень кортизола, который и отвечает за регулирование веса. Плюс к этому, достаточное количество кислорода помогает ускорить метаболизм, что приводит к снижению веса.

  • 2

    Больше овощей на завтрак

    Около 25% энергии мы получаем именно через завтрак. Поэтому важно в этот прием пищи употреблять наиболее полезные продукты. Употребляя овощи на завтрак, вы получите нужный заряд бодрости, который благоприятно влияет на умственную и физическую активность. Рекомендуем совмещать овощной завтрак с зарядкой.

  • 3

    Сидите прямо

    Старайтесь в течение дня сидеть прямо, независимо от дел. Смотрите фильм — сядьте прямо, работаете за столом — сядьте прямо. Дело в том, что такое положение тела заставляет организм тратить гораздо больше энергии, чем другое положение. Плюс к этому, такая позиция снижает уровень кортизола.

  • 4

    Включите в рацион острую пищу

    В острых продуктах есть такой компонент, как капсаицин. Он помогает ускорить сжигание жира, что и приведет к снижению веса. Да и в целом острая пища помогает ускорить метаболизм примерно на 20% в первые 30 минут.

  • 5

    Удалите жир бумажным полотенцем

    Если вы не можете удержаться от жирной пищи, то попробуйте обернуть ее в бумажное полотенце на несколько минут. Таким образом, количество жира в пище станет гораздо меньше, а вкус совсем не поменяется.

  • 6

    Прогуляйтесь

    Медленная прогулка в течение часа позволяет сжечь около 250 калорий. Если же скорость ходьбы ускорить, то количество калорий также возрастет. Найти время для прогулки не составляет никакого труда. Например, можно выйти на работу на 30 минут раньше, чтобы пройтись. Главное — желание.

  • 7

    Примите горячую ванну

    Ученые из Университета Лестера доказали, что горячая ванна сравнима по количеству сжигаемых калорий с 30-минутной ходьбой. Плюс ко всему, принимать ванну крайне необходимо каждому человеку.

  • 8

    Поднимайтесь по лестнице

    Работаете в офисном здании, где есть лифт? Откажитесь от него! Ученые Университета Нью-Мексико доказали, что подъем на 2 этажа в день позволяет сжечь 2,7 лишних килограмм. А если вы подниметесь на 6 этажей, то за год удастся сжечь около 8 килограмм.

  • 9

    Пейте воду перед едой

    Употребляя 2 стакана воды перед каждым приемом пищи позволяет избежать переедания. Плюс ко всему, употребление воды позволяет ускорить обмен веществ.

  • 10

    Потягивайтесь

    Любая физическая активность позволяет сжечь определенное количество калорий. Поэтому не отказывайте себе в течение всего дня в потягивании, растяжках и т.д. Если у вас имеется немного свободного времени, то попробуйте заняться йогой.

Проблема нашего времени: как уберечься от хронической усталости

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