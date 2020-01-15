Шиповник: уникальные целебные свойства растения

Новости шоу бизнеса:Экстракт шиповника препятствует формированию "запасов энергии" в виде жира.

За две недели эксперимента, у пациентов с ожирением установили снижение уровня холестерина и сахара в крови.

Также они пришли к выводу, что экстракт шиповника способствует выводу мочевины из организма.

По данным нового исследования, экстракт плодов шиповника способствует существенному подавлению роста и миграции злокачественных клеток при опухоли молочной железы (тройном негативном раке молочной железы).

Данная форма рака является особенно агрессивной и не отвечает на большинство применяемых схем специфической терапии. Тройной негативный рак молочной железы развивается преимущественно у женщин молодого возраста. По мнению ученых из Университета штата Северная Каролина (North Carolina Agricultural and Technical State University), США, перспектива возможности предложить женщинам ежедневный прием витаминной таблетки, содержащей экстракт шиповника, с целью предупреждения рака молочной железы, представляется довольно заманчивой. К тому же, натуральный продукт не имеет известных побочных эффектов.

Тройной негативный рак молочной железы получил название вследствие отсутствия у клеток данной опухоли трех рецепторов факторов роста, которые являются типичной мишенью для воздействия специфической противоопухолевой терапии при раке данной локализации. Как следствие, большинство терапевтических схем при лечении пациенток с этим видом опухоли оказываются неэффективными, кроме того, в случае достижения ремиссии отмечают значительно более высокий риск рецидива злокачественного процесса и смертности в течение 3 лет по сравнению с другими типами рака этой локализации.

Культуры тканей с клетками опухоли тройного негативного рака молочной железы подвергали воздействию различных концентраций экстракта плодов шиповника. Экспозиция наиболее высокой концентрации (1,0 мг/мл) сопровождалась снижением пролиферации опухолевых клеток на 50%. При снижении концентрации выраженность данного эффекта уменьшалась. Наиболее высокие концентрации (0,25–1,0 мг/мл) способствовали снижению миграции раковых клеток на 25–45%. Дальнейшие эксперименты показали, что экстракт проявляет терапевтический эффект посредством снижения синтеза двух ферментов, известных своими стимулирующими свойствами в отношении клеточного роста опухоли при тройном негативном раке молочной железы. Растительный экстракт также повышал эффективность обычно применяемого в химиотерапии при раке молочной железы препарата доксорубицина в отношении подавления клеточной пролиферации и миграции раковых клеток в культурах тканей, что свидетельствует о возможности применения экстракта шиповника в качестве эффективного компонента комплексной терапии пациентов с данным типом рака молочной железы.

Ученые надеются, что с учетом позитивных результатов дальнейших исследований препараты на основе экстракта шиповника могут стать эффективным средством профилактики рака молочной железы, а также дополнительным элементом в действующих схемах противоопухолевой терапии.

В настоящее время плоды шиповника используют в качестве натурального источника витамина С, употребляя в виде чая и добавки к другим блюдам. В исследованиях ученые использовали очищенный экстракт шиповника, доступный в качестве пищевой добавки в форме таблеток либо жидкого экстракта.