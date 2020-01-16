Почему появляются прыщи на спине: как их лечить?

Почему возникают прыщи на спине?
В большинстве случаев это те же причины, что и у акне на лице (80% – повышенная чувствительность сальных желез к любому уровню гормонов андрогенов), рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
Реже это активное размножение части нашей нормальной кожной флоры (грибов рода Малассеза), что называется Маласеза-фолликулит (высыпания более болезненные, чешутся, возникают в виде красных гнойничков).
Как лечить прыщи на спине?
Золотым стандартом лечения прыщей на спине является Бензоил пероксид. На область спины удобнее применять его в составе специальных средств для очищения кожи (линейки Acne Free, ProActiv, PanOxyl), как гель для душа – 1 раз в день вечером в течение 3 месяцев строго по инструкции.
Ретиноиды. Также будут работать и на спине (гели Клензит, Адаклин, Ретасол). Наносить вечером после душа ежедневно.
Точечно местные Антибиотики (Даверцин, Зеркалин). Не дольше 1,5 месяца.
Точечные подсушивающие средства (паста sos от Урьяж, каламин лосьон и др.) длительно.
Старайтесь не использовать обычные гели для душа (замените ваш гель на пенку), скраб (травмирует кожу и гнойники), мыло (дегтярное, хозяйственное и др), и мочалку.
После занятий спортом сразу же принимайте душ и меняйте одежду.
Избегайте ношения рюкзака на спине, своим трением он может спровоцировать появление новых воспалений.
Старайтесь не давить прыщи. Это правило важно не только для лица, но и для спины.