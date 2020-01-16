Почему появляются прыщи на спине: как их лечить?

Новости шоу бизнеса:С прыщами на спине сложнее справиться, чем с прыщами на лице. Но не смотря на то, что на спине они не так заметны, избавиться от них хочется не меньше.

Почему возникают прыщи на спине?

В большинстве случаев это те же причины, что и у акне на лице (80% – повышенная чувствительность сальных желез к любому уровню гормонов андрогенов), рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Реже это активное размножение части нашей нормальной кожной флоры (грибов рода Малассеза), что называется Маласеза-фолликулит (высыпания более болезненные, чешутся, возникают в виде красных гнойничков).

Как лечить прыщи на спине?

Золотым стандартом лечения прыщей на спине является Бензоил пероксид. На область спины удобнее применять его в составе специальных средств для очищения кожи (линейки Acne Free, ProActiv, PanOxyl), как гель для душа – 1 раз в день вечером в течение 3 месяцев строго по инструкции.

Ретиноиды. Также будут работать и на спине (гели Клензит, Адаклин, Ретасол). Наносить вечером после душа ежедневно.

Точечно местные Антибиотики (Даверцин, Зеркалин). Не дольше 1,5 месяца.

Точечные подсушивающие средства (паста sos от Урьяж, каламин лосьон и др.) длительно.

Старайтесь не использовать обычные гели для душа (замените ваш гель на пенку), скраб (травмирует кожу и гнойники), мыло (дегтярное, хозяйственное и др), и мочалку.

После занятий спортом сразу же принимайте душ и меняйте одежду.

Избегайте ношения рюкзака на спине, своим трением он может спровоцировать появление новых воспалений.

Старайтесь не давить прыщи. Это правило важно не только для лица, но и для спины.